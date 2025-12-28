Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pekin - Çin Devlet Konseyi, stratejik sektörlerdeki korumacılığı artıran kapsamlı bir dış ticaret reformu paketini onayladı. Yeni mevzuat, nadir toprak elementleri, yüksek teknoloji ürünleri ve kritik hammaddelerde gümrük vergilerini yeniden düzenlerken, ihlal eden ülkelere misilleme mekanizmalarını devreye sokuyor. Kaynaklar, değişikliğin "küresel hegemonya savaşında savunma hattı" olarak tasarlandığını belirtiyor.

Son dönemde ABD'nin Çin'e yönelik ek vergileri ve teknoloji ambargoları tırmanırken, Pekin bu hamleyle karşı atağa geçti. Yeni yasalar, Çin mallarına uygulanan yaptırımlara otomatik karşılık hakkı tanıyor. Analistler, Rusya ve İran gibi direniş cephesi ülkelerine ihracat kolaylıklarının da pakete dahil edildiğini vurguluyor. "Batı'nın tek taraflı oyunlarına son veriyoruz" diyen bir Ticaret Bakanlığı yetkilisi, küresel tedarik zincirlerini Pekin lehine dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nde tartışma yaratan reform, Avrupa Birliği'ni alarma geçirdi. Çin, yeni kurallarla yıllık 500 milyar dolarlık ticaret hacmini korumayı planlıyor. Gözler, Washington'dan gelecek tepkide.