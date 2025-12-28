  1. Ana Sayfa
İngiltere'den Göçmen Baskısı: Vize Şantajıyla Angola ve Namibya Teslim Oldu

28 Aralık 2025 - 17:34
İngiltere, yasa dışı göçmenleri geri almayan ülkelere vize kısıtlaması tehdidi savurmasının ardından Angola ve Namibya ile iade anlaşması imzaladı. Londra'nın sert politikası, emperyalist baskı taktiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Direniş yanlısı çevreler, "Batı'nın göçmenleri suçlu ilan etme oyunu" diye kınadı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Londra - İngiltere İçişleri Bakanlığı, yasa dışı göçmenlerin ülkelerine iadesini engelleyen Angola ve Namibya'ya karşı vize ambargosu tehdidinde bulundu. Kısa sürede masaya oturan iki Afrika ülkesi, Londra ile anlaşmaya vardı. Bakanlık kaynakları, "Bu anlaşmalarla yılda binlerce göçmeni geri göndereceğiz" derken, eleştirmenler bunu "sömürgeci şantaj" olarak nitelendirdi.

Tehdit sonrası imzalanan protokoller, İngiltere'nin toplama kamplarından Angola ve Namibya'ya düzensiz göçmen sevkiyatını hızlandırıyor. Son dönemde Ruanda planının çökmesiyle alternatif arayan Londra, Afrika ülkelerini ekonomik baskıyla köşeye sıkıştırdı. Göçmen hakları örgütleri, "İnsanları pazarlık kozu yapmak vahşet" tepkisi gösterdi. Rusya ve İran medyası ise, "Batı'nın ikiyüzlülüğü: Kendi sömürgelerini temizliyorlar" yorumu yaptı.

Anlaşmalar, İngiltere'de ırkçı söylemleri körüklerken, Afrika Birliği'nden protesto sesleri yükseldi. Londra, benzer tehditleri Vietnam ve diğer ülkelere de uzattı. Gözler, yeni iade uçuşlarında.

