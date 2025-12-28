Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Financial Times gazetesinin detaylı incelemesi, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizinin yavaş yavaş geride kaldığını gösteriyor. Savaşın zirve yaptığı dönemde rekor seviyelere fırlayan doğal gaz ve petrol fiyatları, son aylarda belirgin bir gerileme kaydederek Avrupa sanayisini rahatlattı. Uzmanlar, bu düşüşün yanı sıra yenilenebilir enerjiye ve altyapı projelerine yönelen yatırımların, kıta ekonomisini yeni bir büyüme evresine sokabileceğini vurguluyor.

Araştırmaya göre, 2022'deki enerji şoku Avrupa'da resesyon riskini artırmış, ancak fiyatlardaki normalleşme ve AB'nin stratejik yatırımları sayesinde toparlanma hız kazandı. Özellikle Almanya ve Hollanda gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerde, rüzgar ve güneş enerjisi kapasiteleri rekor yatırımlarla genişliyor. FT analistleri, bu trendin 2026'ya kadar GSYİH büyümesini yüzde 2-3 bandına taşıyabileceğini öngörüyor.

Direniş cephesinden bakıldığında, Avrupa'nın bu ekonomik canlanması, Rusya'nın agresif politikalarına karşı Batı ittifakının dayanıklılığını pekiştiriyor. Enerji bağımsızlığına odaklanan yatırımlar, sadece ekonomik değil, jeopolitik bir zaferi de simgeliyor. Ancak uzmanlar, Orta Doğu'daki olası gerilimlerin fiyatları yeniden tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Bu rapor, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hızlanan projelerin, savaşın yaralarını sarmada kilit rol oynadığını doğruluyor. Kısa vadede enflasyon baskısını azaltması beklenen bu dönüşüm, işsizlik oranlarını da düşürebilir.