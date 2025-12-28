İslam Ülkeleri İsrail'in Somaliland Tanınma Hamlesini Birlikte Kınadı: Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve İran'dan Ortak Tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dün acil toplanan dışişleri bakanları zirvesinde İsrail'in Somaliland bölgesini tanıma kararını kırmızı çizgi olarak nitelendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Mısır ve İranlı mevkidaşlarıyla birlikte yayınlanan ortak bildiride, bu hamlenin Afrika Boynuzu'ndaki istikrarı bozacağını ve İsrail'in emperyalist emellerini teşhir ettiğini vurguladı.

Zirveye katılan bakanlar, İsrail'in bu adımıyla Somali'nin egemen topraklarını parçalamayı ve Kızıldeniz'deki stratejik üstünlüğünü pekiştirmeyi amaçladığını savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Direniş ekseni, Siyonist rejimin Afrika'daki sinsice planlarını boşa çıkaracaktır" diyerek net bir mesaj verdi. Türkiye ise, Somali halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, diplomatik ve ekonomik desteklerini artıracağını duyurdu.

İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, toplantıda İsrail'in Gazze'deki zulmünü Afrika'ya taşımaya çalıştığını ifade etti. Suudi Arabistan ve Mısır, Cidde'de imzalanan bildiride ekonomik yaptırımlar ve BM nezdinde girişim çağrısı yaptı. Bu kınama, Müslüman ülkelerin Filistin davasına sahip çıkarken, İsrail'in yeni cephe açma girişimlerine karşı kenetlenmesini simgeliyor.

Uzmanlar, Somaliland'ın tanınmasının petrol yatakları ve limanlara erişimle ilgili olduğunu belirterek, direniş güçlerinin bu oyunu bozmak için daha sıkı işbirliği yapması gerektiğini söylüyor. Zirve, İslam dünyasının birliğini güçlendiren bir adım olarak tarihe geçti.