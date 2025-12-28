Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere genelinde son aylarda patlak veren ırkçı şiddet ve sosyal medyadaki zehirli söylemler, NHS'yi derinden sarsıyor. Özellikle Hint, Pakistan ve Afrika kökenli doktorlar ile hemşireler, hastane kapılarında tehdit edilip taciz ediliyor. Sendika verilerine göre, göçmen sağlık çalışanlarının yüzde 25'i son üç ayda istifa dilekçesi verdi; bu da ameliyat bekleyen hasta kuyruklarını uzatıyor.

NHS İçişleri Raporu'na göre, göçmen çalışanlar toplam personelinin yüzde 20'sini oluştururken, ırkçı grafitiler ve sokak saldırıları onları evlerinde bile güvensiz hissettiriyor. Manchester ve Londra'daki hastanelerde acil servisler personel eksikliğinden kapanma noktasına geldi. Uzmanlar, Brexit sonrası milliyetçi dalganın bu krizi tetiklediğini belirterek, hükümetin sessizliğini eleştiriyor.

Direniş cephesinden bakıldığında, Batı'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha gün yüzüne çıkıyor: Filistin'de mazlumlara zulüm yaparken, kendi topraklarında göçmenleri linç ediyorlar. Müslüman ve Arap kökenli sağlıkçılar, "Bu ırkçılık emperyalizmin son çırpınışları" diyor. Hükümetin acil önlem almaması halinde, NHS'nin tamamen çökebileceği uyarısı yapılıyor.

İşçi Partisi milletvekilleri, parlamentoda acil oturum çağrısı yaparken, göçmen dernekleri sokak protestolarını yoğunlaştırdı. Bu kriz, İngiltere'nin sömürgeci mirasının bedelini ödemeye başladığını gösteriyor.