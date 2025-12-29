Yemen Devrim Lideri: Bölgedeki bütün İsrail varlığı hedef listemizde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Devrim Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, Siyonist işgal rejiminin sözde “Somaliland” bölgesini tanıma girişiminin, yalnızca Somali’yi değil Yemen’i, Kızıldeniz’i ve tüm bölgeyi hedef alan tehlikeli bir saldırganlık planının parçası olduğunu vurguladı. El-Husi, bu girişim karşısında kararlı ve caydırıcı bir Arap-İslam duruşunun şart olduğunu belirterek, Yemen’in Somali halkının yanında güçlü bir şekilde durduğunu ilan etti.

Ensarullah lideri, Siyonist işgal rejiminin ayrılıkçı Somaliland bölgesini bağımsız bir yapı olarak tanıma yönündeki adımına ilişkin yaptığı açıklamada, bu tutumun Somali devletini ve Afrika çevresini hedef alan açık bir düşmanlık anlamına geldiğini ifade etti. El-Husi, söz konusu girişimin aynı zamanda Yemen’e, Kızıldeniz’e ve bu denizin her iki yakasında yer alan ülkelere yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yemen Devrim Lideri El-Husi, Siyonist rejimin bu saldırgan adımının Somali’de kendisine bir dayanak noktası oluşturmayı ve buradan tüm bölgeyi hedef almayı amaçladığını belirterek, bunun yalnızca Somali ile sınırlı olmayan, bölge ülkelerinin parçalanmasını hedefleyen geniş çaplı bir planın parçası olduğunu vurguladı. Bu planın açık başlığının “Büyük Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi” olduğunu ifade eden Ensarullah lideri, tüm İslam ümmetinin bu projeye karşı tüm gücüyle ayağa kalkması gerektiğini dile getirdi.

Ensarullah lideri, Siyonist rejimin söz konusu adımının hukuken ve meşruiyet açısından tamamen geçersiz olduğunu vurgulayarak, “Bu, başlı başına gayrimeşru olan işgalci bir varlığın, saldırgan ve düşmanca hedeflerle attığı bir adımdır. Kendisi meşruiyetten yoksun olan bir yapının başkalarına meşruiyet atfetmesi söz konusu olamaz” dedi.

Yemen Devrim Lideri El-Husi ayrıca, Siyonist işgal rejiminin Somaliland üzerinden bazı taraflar ve ülkelerle ilişkilerini genişletmeye çalışacağını, bu bölgeyi Somali’ye, Afrika ülkelerine, Yemen’e ve tüm Arap dünyasına karşı düşmanca faaliyetlerin merkezi hâline getirmeyi hedeflediğini söyledi. Bu durumun Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nin güvenliğini doğrudan tehlikeye attığını belirten el-Husi, işgal rejiminin Somali’de denediği bu parçalama senaryosunu diğer ülkelerde de uygulamak istediğini ifade etti.

Ensarullah lideri, Somali ve Somali halkını desteklemek için kararlı ve ciddi bir Arap-İslam tutumunun acilen ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Bu duruşun, Siyonist rejimin komplolarını boşa çıkarması ve bu rejimle iş birliği yapan hain unsurları da baskı altına alması gerektiğini belirtti. Ayrıca uluslararası düzeyde ve tüm küresel kurumlarda Somali’nin yanında net ve güçlü pozisyonlar alınması çağrısında bulundu.

Yemen Devrim Lideri El-Husi, Somali halkına verdikleri desteğin değişmez olduğunu yineleyerek, “Kardeş Somali halkının yanında durmak için mümkün olan tüm destek adımlarını atacağız. Somaliland’da Siyonistlerin her türlü varlığını, silahlı kuvvetlerimiz için meşru bir askeri hedef olarak görüyoruz. Çünkü bu varlık, Somali’ye ve Yemen’e yönelik bir saldırı ve bölge güvenliğine açık bir tehdittir” dedi.

Ensarullah lideri, Somali topraklarının herhangi bir parçasının Siyonistlere ait bir üs hâline getirilmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, bunun Somali’nin egemenliği, halkının güvenliği ve tüm bölgenin istikrarı pahasına yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Kızıldeniz’in her iki yakasında yer alan tüm ülkeler ile Arap ve İslam dünyasının tamamının, Siyonist işgal rejiminin Somali ve diğer bağımsız İslam ülkelerine yönelik saldırganlığına karşı somut ve etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Yemen Devrim Lideri, konuşmasının sonunda Filistin davasına desteğin sürdürülmesinin hayati önemde olduğunu belirterek, İslam ümmetinin mazlum Filistin halkının yanında birlik ve bütünlük içinde durması gerektiğini söyledi. Aksi hâlde Siyonist rejimin bu boşluktan faydalanarak diğer ülkelere yönelik yeni komplolarını devreye sokacağını ifade eden Ensarullah lideri, bu rejimin tüm İslam ümmetinin düşmanı olduğunu ve kararlı biçimde karşı durulmadığı takdirde bölge güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam edeceğini dile getirdi.