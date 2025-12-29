Hizbullah'ın operasyon düzenlediği bölgelerde kriz sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejime ait Kanal 12, işgal altındaki Filistin’in kuzeyinde yaşayan Siyonist yerleşimciler arasında psikolojik çöküşün derinleştiğini itiraf etti. Kanalın aktardığı bilgilere göre, 8 Ekim 2023’te başlatılan ve “Demir Kılıçlar Savaşı” olarak adlandırılan saldırı sürecinden bu yana, kuzey bölgelerinde yaşayan yerleşimcilere 80 binden fazla psikolojik tedavi ve 50 bin saatin üzerinde terapi hizmeti sunuldu.

Haberde, söz konusu verilerin bugün pazartesi günü, “Kaynaklar Merkezi” tarafından düzenlenen ikinci dayanıklılık (direnç) konferansında kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Sunulan veriler, savaş öncesinde neredeyse hiç var olmayan ancak bugün yaklaşık yarım milyon Siyonist yerleşimciye hizmet veren geniş çaplı bölgesel bir psikolojik destek ağının kurulduğunu ortaya koydu.

Öte yandan Siyonist rejime yakınlığıyla bilinen Maariv gazetesi, bu ay yayımladığı bir haberde, işgal güçleri saflarında görev yapan askerler arasında psikolojik destek talebinin onlarca kat arttığını kabul etti.

Gazete, bu artışın, sözde “savaşlar arası dönem” olarak adlandırılan süreçte yaşandığını; 7 Ekim 2023’ten itibaren başlayan direniş operasyonları ve ardından gelen savaşın, Siyonist askerler üzerinde birikmiş ve ağır psikolojik yıkıma yol açtığını vurguladı.