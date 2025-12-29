İran: İsrail'in Somaliland adımı bölgenin müdahaleye açık hale getirilmesini amaçlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Somaliland bölgesini "bağımsız bir ülke" olarak tanımasına tepki gösteren Bekayi, "Kendi meşruiyeti olmayan bir tarafın (İsrail), bağımsız bir ülkenin bir parçasını tanıması, bölgenin bölünmesine ve bölgenin İsrail'in saldırıları karşısında daha savunmasız hale getirilmesine yöneliktir." dedi.

Bölge ülkelerinin bu girişime tek vücut halinde karşı çıktığına dikkati çeken Bekayi, Tel Aviv yönetiminin bu adımının manasız olduğunu vurguladı.

Bekayi, "Bu, yalnızca bağımsız bir ülkenin bir parçasını koparmaya yönelik bir girişim olmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm bölgenin ve Kızıldeniz'in güvensizleştirilmesi doğrultusunda atılmış bir adımdır." şeklinde konuştu.