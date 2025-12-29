  1. Ana Sayfa
Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında patlama

29 Aralık 2025 - 17:20
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama sesleri duyuldu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters'ın Suriye'nin devlet kanalı Ekhbaria TV'ye dayandırdığı habere göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama sesleri duyuldu.

Geçtiğimiz cuma günü, Humus kentinde bulunan bir camide meydana gelen patlamada sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters'a konuşan ⁠bölge ⁠yetkilileri, patlamanın bir intihar saldırısı ya da caminin içine yerleştirilen patlayıcılar yoluyla gerçekleştirilmiş ⁠olabileceğini ⁠aktarmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı ülkeyi istikrarsızlaştırmak için yapılan “çaresiz bir girişim” olarak nitelendirmişti.

