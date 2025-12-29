Hizbullah’tan Lübnan hükümetine: Güce dayanmayan diplomasi sonuçsuz kalacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’nda Direnişe Vefa Bloku üyesi Ali Fayyad, ulusal hakların elde edilmesine yönelik her türlü diplomatik ya da siyasi girişimin; güç, denge ve kararlılık unsurlarına dayanmadığı sürece sonuçsuz kalacağını vurguladı.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen el-Akhbar gazetesine konuşan Fayyad, devletin vazgeçilmemesi gereken asgari bir dengeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu dengenin egemenliğin korunmasının ve ulusal çıkarların teminatı olduğunu söyledi.

Fayyad, işgalci düşmanın Lübnan’da ve tüm bölgede uluslararası kararları, anlaşmaları ve hukuku hiçe sayan suç niteliğindeki eylemlerinin, direnişin meşruiyetini bir kez daha teyit ettiğini ifade etti. Bu durumun direnişe olan ihtiyacı daha da derinleştirdiğini belirten Fayyad, herhangi bir gerçek alternatif güvence bulunmadığı koşullarda direnişin, kendini savunma ve haklarını koruma yönündeki doğal hakkını kullandığını vurguladı.

Direniş karşıtı bazı çevrelerce dile getirilen “alternatiflerin”, fiilen Lübnan’ı terk etmek ve düşmana teslim olmak anlamına geldiğini söyleyen Fayyad, bunun ülkeyi kaçınılmaz bir felakete sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Hizbullahlı milletvekili, Litani Nehri’nin kuzeyine ilişkin sözde “ikinci aşamaya geçiş” çağrılarının, işgalci Siyonist rejimin hâlâ Litani’nin güneyindeki Lübnan topraklarının bir kısmını işgal ettiği, Lübnan ordusunun konuşlanmasını engellediği ve saldırı ile suikastlarını sürdürdüğü bir ortamda gündeme getirildiğine dikkat çekti. Bu çağrıların, işgalci rejimin taleplerine tek taraflı bağlılık dayatması olduğunu belirten Fayyad, bunun 1701 sayılı kararın da ötesine geçen, kabul edilemez bir tutum olduğunu söyledi.

Fayyad, sözlerini Lübnan’ın gerçek çıkarlarının iç birliğin güçlendirilmesini ve bölünmeden kaçınılmasını zorunlu kıldığını vurgulayarak tamamladı. İç cephenin zayıflatılmasının yalnızca düşmanın işine yarayacağını belirten Fayyad, işgalciliğe karşı durmak, İsrail’in tam çekilmesini sağlamak ve diğer ulusal hedeflere ulaşmak için tüm ulusal çaba ve tutumların birleştirilmesi çağrısında bulundu