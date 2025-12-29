Hamas: ABD Netanyahu’ya baskı yapmalı

News ID: 1767589

Hamas liderlerinden Mahmud Merdavi, Siyonist işgal rejiminin Gazze’deki ateşkes anlaşmasının hiçbir maddesine uymadığını ve anlaşmayı bilinçli biçimde sabote ettiğini belirtti. ABD’ye Netanyahu üzerinde gerçek baskı kurma çağrısı yapan Merdavi ve Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkesin eksiksiz uygulanması ve ikinci aşamaya geçilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.