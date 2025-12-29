  1. Ana Sayfa
Hamas’ın Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Şehadeti Doğrulandı

29 Aralık 2025 - 18:06
News ID: 1767599
İslami Direniş Hareketi Hamas, askeri sözcüsü Ebu Ubeyde’nin şehit olduğunu resmen açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslami Direniş Hareketi Hamas, bugün pazartesi günü yaptığı açıklamada, hareketin askeri sözcüsü Ebu Ubeyde’nin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Ebu Ubeyde’nin şehadeti resmen doğrulanmış oldu.

Ebu Ubeyde’nin şehadetiyle birlikte, Hamas’ın tanınmış ve eski komutanları arasında yer alan isimlerden artık kimsenin kalmadığı ifade edildi. Ancak hareket yetkilileri, genç ve yeni kadroların sahaya çıkacağını vurguladı.

Açıklamada, direniş yolunun devam edeceği belirtilerek, mücadelenin durmayacağı mesajı verildi.

