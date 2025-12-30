Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinin tozlu koridorlarında yeni bir hesaplaşma patlak verdi. Velid Canbolat, BAE'ye veryansın ederken, asıl hedefin Beyrut'un direniş damarını kesmek olduğu kulislerde fısıldanıyor. Abu Dabi'nin Dürzi Üniteryenler tarikatı reisi Muvahhid Tarif'e pompaladığı 100 milyonlarca dolar, Canbolat'ın rakiplerini şişirip Hizbullah eksenini zayıflatma peşinde – kaynaklar, paranın milis kamplarına ve propaganda makinelerine aktığını doğruluyor.

Sahadan sızan detaylar çarpıcı: 2025'te BAE uçaklarıyla taşınan kasalar, Tarif'in adamlarını Canbolat'ın kalesi Şuf'a sızdırmak için harcanıyor. Direnişçi gazeteciler, bu fonların Tel Aviv'den onaylı olduğunu iddia ediyor; Canbolat'ın "Emirlikler Lübnan'ı parçalıyor" çıkışı, Yemen ve Filistin direnişini örnek göstererek yankılandı. Analistler, BAE'nin bu kartını Suudi'yle koordineli oynadığını, ama Hizbullah'ın gölgesinde çuvallayacağını söylüyor.

Direniş cephesi tetikte. Nasrallah'ın ekibi "Dürzi kardeşlerimizi siyonist altınından uzak tutalım" çağrısı yaparken, Beyrut sokakları Canbolat bayraklarıyla doldu. BM raporları bile BAE'nin bölgesel vekil yatırımlarını eleştiriyor; uzmanlar, 2026 seçimlerinde bu skandalın patlayacağını öngörüyor. Piyasalarda Lübnan lirası hafif toparlanırken, Abu Dabi borsası tedirgin.

Diplomatik fısıltılar, Tahran ve Ankara'nın Canbolat'a arka çıktığını işaret ediyor. BAE'nin Dürzi oyunu ters tepebilir; direniş yanlıları "her dolar direnişe roket olur" diye meydan okuyor. Gözler Şuf dağlarında, hesaplaşma yaklaşıyor.