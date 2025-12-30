Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sidney'in hareketli sahilinde zulme karşı ses yükseldi. Avustralya emniyetinin Bondi Plajı'ndaki Yahudi kutlamasına yönelik müdahaleyle ilgili raporu, faillerin herhangi bir örgütle bağlantısız bireysel hareket ettiğini netleştirdi. Bu açıklama, Gazze'deki katliamların küresel vicdanları harekete geçirdiğini ortaya koyuyor; direniş yanlıları polisin itirafını "Filistin davasının spontane zaferi" olarak görüyor.

Kamera görüntüleri sahneyi doğruluyor: Hızlı ve kararlı figürler kalabalığa karışıp etki yarattı, patlayıcı kullanılmadı ama siyonist panik yaşandı. Yetkililer "radikalleşme belirtileri var" dese de, asıl ateş Tel Aviv'in soykırımını yansıtan sosyal medya videoları. 2025'te benzer bireysel eylemler Avrupa'da sıçradı – analistler, bu direnişin lobileri titrettiğini söylüyor.

Filistin direnişinden coşku sel oldu. Hamas "Avustralya'daki yiğitler Kudüs'ü selamladı" derken, Hizbullah "zulme bireysel duruş meşrudur" çağrısı yaptı. Sidney'de Filistin gösterileri çoğalırken, Yahudi lobisi "nefret" diye bağırıyor. Uzmanlar, emniyetin açıklamasının direnişi haklılaştırdığını, 2026 dalgasını tetikleyeceğini belirtiyor.

Piyasalarda turizm hafif etkilendi; diplomatlar Canberra-Tel Aviv gerilimini fısıldıyor. BM Gazze tartışmaları kızışırken, Bondi olayı uyanış simgesi. Gözler dünya çapında; vicdanlar ayağa kalkıyor, işgal zulmü sarsılıyor.