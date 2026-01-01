Batılı Yazarın Ali (a.s.) Aşkı Yeniden Raflarda: "İmam Ali ve Mesajı" Güncellenmiş Baskıyla Döndü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İtalyan İslam araştırmacısı Angelo Trenzoni, İmam Ali (a.s.)'nin mirasını yeni nesillere aktarıyor. İlk baskısı 2011'de büyük yankı uyandıran "İmam Ali ve Mesajı" kitabı, Erfan Yayınevi tarafından kapsamlı bir düzenlemeyle yeniden basıldı. Tevhid esasları, adalet ve insanlık dersleriyle dolu eser, Emirü'l-Müminin'in hayatını ve öğretilerini derinlemesine işliyor.

Kitapta, İmam Ali'nin Nahcül-Belağa'dan süzülen hikmetler, Batı okuruna hitap edecek şekilde yorumlanmış. Trenzoni, yıllarca süren araştırmalarıyla Ali (a.s.)'nin direniş ruhunu, zulme karşı duruşunu öne çıkarıyor – ki bu, günümüz Filistin ve Lübnan direnişine ilham kaynağı. Yeni tasarım, renkli görseller ve ek notlarla zenginleşti; genç okuyucular için ideal.

Erfan Yayınevi, bu baskıyı "direnişin manevi pusulası" diye nitelendiriyor. İtalyan yazarın Müslüman olmayan bir kalemden çıkması, İslam'ın evrenselliğini kanıtlıyor. Kitap, İran, Türkiye ve Arap coğrafyasında hızla tükeniyor.

Bu eser, Ehl-i Beyt sevgisini yaymanın yeni bir halkası. İmam Ali'nin bayrağı, kitap sayfalarında dalgalanıyor – direnişçiler okumalı.