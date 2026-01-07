ABD‑Rusya tanker gerilimi: Marinera’ya el koyma ve Moskova’nın tepkisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 24 Aralık 2025 tarihinde "Marinera" adlı geminin Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları temelinde Rusya bayrağı altında seyir için geçici izin aldığını belirterek, "Bugün, herhangi bir devletin karasuları dışında açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" açıklamasını yaptı.

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni hatırlatan Bakanlık, "Açık denizde serbest seyrüsefer rejimi geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı olan gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

ABD KORSANLIĞINI DÜNYAYA DUYURDU

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde "M/V Bella 1" gemisine ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el konulduğu ifade edildi.

Tankerin ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Munro gemisi tarafından takip edildikten sonra ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca ele geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, "El koyma işlemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Yarımküre'nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve yaptırım uygulanan gemileri hedef alan bildirisini desteklemektedir. Operasyon, ABD İç Güvenlik Bakanlığı birimleri tarafından ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi ve vatanı korumaya yönelik hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımını sergiledi" ifadeleri kullanıldı.

SAVUNMA BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yaptırım uygulanan yasa dışı Venezuela petrolüne yönelik abluka, dünyanın her yerinde tam olarak uygulanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Avrupa Komutanlığı’nın duyurusuna göre operasyon, ABD Adalet, İç Güvenlik ve Savunma bakanlıklarının koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

• Washington yönetimi, geminin yaptırımları deldiği ve Venezuela’ya yasa dışı petrol taşımaya çalıştığı gerekçesiyle bu adımı attığını belirtti.

🇷🇺 Rusya’dan sert tepkiler

• Moskova, ABD’nin bu eylemini sert şekilde eleştirdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve Dışişleri, geminin uluslararası sularda ve Rus bayrağı altında yasal olarak seyrettiğini vurgulayarak, ABD’nin müdahalesinin uluslararası deniz hukuku normlarına aykırı olduğunu savundu.

• Rus yetkililer, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre açık denizde serbest seyir hakkı bulunduğunu ve başka bir devletin bayrağını taşıyan bir gemiye güç kullanarak müdahale edemeyeceğini belirtti.

• Moskova, hem diplomatik kanallardan hem de devlet medyası aracılığıyla ABD’nin bu adımına “orantısız” ve “kabul edilemez” tepkiler verdi.

⚓ Sonrası ve güvenlik boyutu

• Reuters gibi kaynaklara göre, olay öncesinde Rusya tankere denizaltı ve diğer deniz kuvvetleriyle eskort sağladı, bu da gerilimi daha da tırmandırdı.

• Gelişme sadece yaptırımların uygulanmasıyla sınırlı kalmayıp ABD ile Rusya arasında ciddi bir deniz gerilimi başlattı.

📌 Genel çerçeve

Bu kriz, ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımlarını ve deniz operasyonlarını genişletmesinin bir parçası olarak görülüyor. Rusya ise bu operasyonları egemenlik ihlali ve uluslararası hukuka aykırı bir güç kullanma olarak nitelendiriyor.