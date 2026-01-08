Trump'tan Petro'ya Tehdit, Ardından İlk Telefon Görüşmesi!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington-Caracas hattı gerilirken, bu kez Kolombiya sahneye çıktı. Trump'ın "Kolombiya düzgün davranmazsa bedelini öder" tehdidinden sadece saatler sonra, ABD Başkanı ile Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Kaynaklar, konuşmanın gergin geçtiğini doğrularken, Petro'nun "egemenliğimizi kimseye ipotek ettirmeyiz" diye karşılık verdiği belirtiliyor.

Petro, solcu liderliğiyle tanınan Kolombiya'da, ABD'nin uyuşturucu ve göç politikalarına karşı direniş bayrağını yükseltmişti. Trump'ın yeniden seçilmesiyle gelen bu tehditler, Bogotá'yı alarma geçirdi. Görüşmede, iki liderin Venezuela sınırındaki gerilimler ve ticaret yaptırımları üzerine konuştuğu, ancak uzlaşma sağlanmadığı ifade ediliyor. Petro, görüşme sonrası sosyal medyada "Halk iradesi her tehditten üstündür" paylaşımı yaparak taraftarlarını motive etti.

2026'nın bu erken döneminde, Latin Amerika'da emperyalist baskılar artarken, Petro'nun duruşu bölgesel dayanışmayı pekiştiriyor. Kolombiya, son aylarda Venezuela ile enerji anlaşmalarını derinleştirerek ABD'ye alternatif arıyor. Trump cephesi ise "Güney Amerika'yı yeniden dizginleyeceğiz" sinyali verdi. Bu temas, Petro'nun direniş hattını test eden bir dönüm noktası olarak tarihe geçebilir – halklar izliyor, emperyalizm tökezliyor.

Analistler, görüşmenin bastırılmış öfkeyle bittiğini söylüyor; Petro'nun BRICS'e yönelimi, Trump'ı daha da kızdırabilir.