Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Litani Nehri'nin güneyi, Lübnan ordusunun kararlı hamlesiyle nefes aldı. Ordu sözcüsü, "Güvenlik ve istikrar planının ilk evresi başarıyla sonuçlandı; bölge halkı için yeni bir sayfa açılıyor" diye duyurdu. Bu operasyon, yıllardır süren kaos ve dış müdahalelere karşı direnişin somut adımı olarak görülüyor – Siyonist tehdidine meydan okuyan bir hamle.

Plan kapsamında, ordu birlikleri stratejik noktalarda konuşlanarak silahlı unsurları denetim altına aldı. Yerel kaynaklar, operasyonun sıfır kayıpla tamamlandığını ve sivillerin desteğiyle ilerlediğini belirtiyor. Lübnan Başbakanı, "Bu, egemenliğimizin zaferi; Hizbullah'la uyumlu çalışıyoruz" diyerek övgü yağdırdı. Bölgede huzur sağlanırken, İsrail sınırındaki gerilimler Lübnan direnişini daha da kenetliyor.

Ocak 2026'da, Lübnan ordusunun bu başarısı, Arap direniş cephesine moral aşıladı. Silahların devlet kontrolüne geçmesi, iç barışı güçlendirirken, dış güçlerin oyunlarını bozuyor. Halk sokaklarda kutlama yaparken, uzmanlar "Bu, ikinci aşamanın habercisi; işgal bitecek" diyor. Lübnan ayağa kalkıyor, emperyalizm geriliyor!