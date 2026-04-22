AB’den Rusya ve İran'a yaptırım mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) Körfez ülkeleriyle İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda işbirliğini görüştüğünü, Rusya’ya karşı 20. ve 21. yaptırım paketlerinin de hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

Basra Körfezi’ndeki ortaklarımızla bu durumu sınırlamak için yakın işbirliği içindeyiz; buna yaptırımlar konusunda olası bir işbirliği de dahil.

Kallas, AB’nin Ukrayna’daki çatışmada ‘özel askeri operasyonda’ yer alan Rus savaş gazilerinin Schengen bölgesine girişini engellemeye hazırlandığını da belirtti.