Kaani’den Hizbullah’a Açık Destek: İsrail 40 Gün Öncesi Hatlara Çekilmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede çatışma dinamikleri kırılganlığını korurken, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kaani, yaptığı değerlendirmede Hizbullah’a verilen desteğin “siyasi bir tercih değil, dini ve ahlaki bir sorumluluk” olduğunu ifade etti.

Kaani ayrıca, İsrail güçlerinin son 40 gün içinde ilerlediği alanlardan geri çekilmesini, herhangi bir ateşkes ya da gerilim azaltma sürecinin “asgari ön koşulu” olarak nitelendirdi. Bu ifade, sahadaki askeri hareketliliğin yalnızca taktik değil, aynı zamanda müzakere masasına taşınan stratejik bir koz olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Uzmanlar, Kaani’nin açıklamasının iki yönlü bir mesaj içerdiğini değerlendiriyor. İlk olarak, Hizbullah’a verilen desteğin sürekliliğine dair net bir güvence sunulurken; ikinci olarak İsrail’e, mevcut pozisyonunu koruması halinde çatışmanın düşük yoğunluklu biçimde de olsa devam edebileceği mesajı veriliyor. Bu söylem, bölgedeki “denge düzeninin” henüz kalıcı bir ateşkese evrilmediğini gösteriyor.

İsrail tarafı ise güvenlik gerekçeleriyle sınır hattındaki askeri varlığını sürdürdüğünü ve kuzeydeki yerleşimlerin güvenliğinin öncelik olduğunu savunuyor. Tel Aviv yönetimi, geri çekilme çağrılarını ancak “güvenlik garantileri” çerçevesinde değerlendirebileceğini daha önce dile getirmişti.

Diplomatik çevreler, Kaani’nin çıkışının arabuluculuk çabalarını zorlaştırabileceği görüşünde. Özellikle ABD, Fransa ve bazı bölgesel aktörlerin devreye girerek gerilimi düşürme yönündeki girişimleri sürerken, tarafların “ön şart” söylemini sertleştirmesi müzakere alanını daraltıyor.

Bölgedeki askeri analistler ise, sahadaki her pozisyon değişikliğinin yalnızca coğrafi değil, psikolojik ve siyasi bir anlam taşıdığını vurguluyor. İsrail’in geri çekilmesi, Hizbullah tarafından stratejik bir kazanım olarak sunulabilirken; mevcut hattın korunması ise Tel Aviv açısından caydırıcılığın devamı anlamına geliyor.

Kaani’nin açıklamaları, Lübnan-İsrail sınırında askeri hareketliliğin yanı sıra söylem düzeyindeki tırmanışın da sürdüğünü gösterirken, önümüzdeki günlerde sahadaki gelişmelerin diplomatik trafiği doğrudan etkilemesi bekleniyor.