Azak Denizi’nde İHA Saldırısı: Ticari Gemiler Hedef Alındı, 5 Azerbaycanlı Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz ve Azak Denizi hattındaki riskler artmaya devam ediyor. Son olarak Azak Denizi’nde uluslararası ticari taşımacılık yapan iki kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı açıklandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin Azerbaycan vatandaşı olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, gemilerden biri bir Türk lojistik şirketi tarafından işletiliyordu. Saldırının ardından gemilerde yangın çıktığı, mürettebatın bir kısmının denize atlayarak kurtulmaya çalıştığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri tarafından bazı personelin tahliye edildiği kaydedildi.

Saldırıda yaşamını yitiren 5 kişinin Azerbaycan vatandaşı olduğu açıklanırken, olayın ardından Bakü yönetiminin diplomatik girişim başlattığı öğrenildi. Türkiye’nin de gemi işletmecisi şirket üzerinden süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Ukrayna tarafından saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Kiev yönetimi daha önce Rusya’nın deniz lojistiğini ve askeri ikmal hatlarını hedef aldığını duyurmuştu. Moskova ise ticari gemilerin hedef alınmasını “uluslararası hukuka aykırı ve korsanlık niteliğinde bir eylem” olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, Azak Denizi’nin giderek daha riskli bir çatışma alanına dönüştüğünü ve ticari taşımacılığın ciddi güvenlik tehdidi altında olduğunu belirtiyor. Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının askıya alınmasının ardından bölgedeki sivil gemilerin güvenliği daha kırılgan hale gelmişti.

Olay, savaşın yalnızca askeri unsurlarla sınırlı kalmadığını, küresel ticaret ve üçüncü ülke vatandaşlarını da doğrudan etkileyen bir boyuta ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. Deniz güvenliği ve sivil gemilerin korunmasına yönelik uluslararası çağrıların artması bekleniyor.