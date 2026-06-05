İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Dünya İran'ın anlık tepki yeteneğini kabullendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, El-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, son savaş süreci, müzakereler ve bölgesel güvenlik mimarisine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"Dünya İran'ın anlık tepkisine şaşırdı"

Arakçi'nin, dünyanın İran'ın anlık tepki verme yeteneği karşısında şaşkına döndüğünü ve kimsenin İslam Cumhuriyeti'nin bu denli hızlı bir operasyonel reaksiyon göstermesini beklemediğini ifade ettiği aktarılıyor. Irakçi'nin, "Silahlı kuvvetlerimiz her an savaşı yeniden başlatmaya ve İsrail'e saldırmaya hazırdır" ifadesini kullandığı kaydediliyor.

"ABD İran'ı zayıf sandı, 40 günde gerçeği gördü"

Arakçi'nin, ABD'nin İran'ı Batı Asya'da zayıf bir ülke olarak gördüğünü ve bu yanılgıya dayanarak savaşı başlattığını belirttiği ifade ediliyor. Amerikan yönetiminin tüm gücünü seferber ederek İran'ı birkaç gün içinde yok etmeyi ve teslim olmaya zorlamayı hedeflediği, ancak 40 günlük savaşta başarısız olduğu vurgulanıyor.

Arakçi'nin, ABD'nin ilk günden itibaren şartı olarak ortaya koyduğu "kayıtsız şartsız teslimiyetin" asla ve asla gerçekleşmeyeceğini söylediği aktarılıyor. "ABD gerçekçi olmayan taleplerle, rejim değişikliği gibi hedeflerle harekete geçti ancak bu gerçekleşmedi" ifadelerini kullandığı kaydediliyor.

"Halk rejimi desteklemek için sokağa çıktı"

Arakçi'nin, ABD'nin savaş sırasında halkın rejime karşı sokaklara döküleceğini varsaydığını, oysa tam tersine halkın rejimi desteklemek için sokaklara çıktığını belirttiği aktarılıyor. "Tüm hesapları yanlıştı. İran'ın füze gücünü yok etmek istediler ama başaramadılar" ifadelerini kullandığı kaydediliyor.

İranlı bakanın, "Trump'ın aklı varsa asla savaşa geri dönmez" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor. Irakçi'nin, "Ulusal birlik ve toplumsal uyum ile ülkemize yönelik her türlü saldırıya karşı durma irade ve kararlılığına sahibiz" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

"Askeri durumumuz savaş öncesinden daha iyi"

Arakçi'nin, İran'ın askeri durumunun şu anda savaşın başlangıcındaki durumdan daha iyi olduğunu vurguladığı aktarılıyor. "Savaşa herhangi bir süre devam etme gücüne sahibiz, ancak bu savaş istediğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullandığı kaydediliyor.

İran'ın asla savaş istemediği, savaşı başlatmadığı ve müzakere talebine olumlu yanıt verdiği belirtiliyor. Irakçi'nin, "Barış ve güvenlik peşindeyiz, ancak onur ve haysiyete dayalı bir barış" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor.

Stratejik sürpriz yaşanmadı, beş kademeli yedek planı

Arakçi'nin, savaşın Cenevre müzakerelerinden önce dahi sinyallerinin alındığını, İran'ın tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu belirttiği aktarılıyor. "Stratejik olarak asla sürprizle karşılaşmadık; ancak bazı komutanların şehadeti sürpriz unsuru taşıyabilirdi" ifadelerini kullandığı kaydediliyor.

İranlı bakanın, saldırının ardından İran'ın yanıtının iki saatten daha kısa sürede başladığını söylediği aktarılıyor. Tüm senaryoların önceden tasarlandığı ve her komutan için beş kademeye kadar yedek belirlendiği ifade ediliyor. Irakçi'nin, birçok savaş kararının ve tedbirinin doğrudan Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in talimatı ve inisiyatifiyle alındığını belirttiği kaydediliyor.

"İran nükleer silahlı ABD'ye karşı 40 gün direndi"

Arakçi'nin, İran'ın dünyanın en büyük açık gücüne -ki bu gücün nükleer silahlara sahip olduğu belirtiliyor- karşı 40 gün direnmesini önemli bir kazanım olarak nitelendirdiği aktarılıyor. Bazı ülkelerin dışişleri bakanlarının kendisine, İran'ın bu savaşta yeteneklerini kanıtladığını ve savaştan eskisinden daha güçlü çıktığını söylediği ifade ediliyor.

"ABD üsleri bölge ülkelerini hedef haline getirdi"

Arakçi'nin, ABD askeri varlığının bölge güvenliğine katkı sağlamadığı gibi, aksine güvenliğe karşı bir faktöre dönüştüğünü savunduğu aktarılıyor. "Eğer bazı komşu ülkelerde ABD askeri üsleri bulunmasaydı, o ülkeler hedef alınmazdı" ifadesini kullandığı kaydediliyor.

Savaşın, bölge ülkelerinin ABD'ye olan güvenlik dayanaklarına bakışını değiştirdiği ve dış güçlerden bağımsız bir bölgesel güvenlik yapısının oluşması için zemin hazırladığı değerlendirmesinde bulunduğu belirtiliyor. Irakçi'nin, savaştan önce bölge ülkelerine, İran'a savaş dayatılması halinde ülkelerindeki ABD üslerinin İran'a yönelik saldırganlığın bir parçası sayılacağı uyarısında bulunulduğunu hatırlattığı aktarılıyor.

İranlı bakanın, savaş boyunca bölge ülkeleriyle, özellikle Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile sürekli temas halinde olunduğunu belirttiği kaydediliyor.

Hürmüz Boğazı'nda Umman ile koordinasyon

Arakçi'nin, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yakın ve sürekli istişareler yürütüldüğünü ifade ettiği aktarılıyor. İki ülkenin boğazın yönetimi ve geçiş düzenlenmesi konusunda karar alma ve koordinasyon yapma konusunda doğal hakka sahip olduğu belirtiliyor.

Arakçi'nin, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin her kararın uluslararası hukuka tamamen uygun olması gerektiğini vurguladığı kaydediliyor. Nihai kararın Tahran ile Maskat arasında alınacağı, ancak konunun bölge ülkeleriyle de istişare edileceği ifade ediliyor. Irakçi'nin, asıl hedefin boğazdan tüm sivil gemilerin güvenli geçişini sağlamak olduğunun altını çizdiği aktarılıyor.

Zıt görüş notu

Batılı diplomatik kaynakların, İran'ın bölgedeki artan askeri kapasitesinin dengelenmesi gerektiğini ve Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir düzenlemenin uluslararası deniz ticaretinin serbest akışını engellememesi gerektiğini savunduğu aktarılıyor. Ancak bu yaklaşımın, ABD'nin kendi askeri üslerini bölge genelinde yaygınlaştırmasını meşru görürken, İran'ın kendi egemenlik alanındaki düzenlemelerini sorgulaması bakımından çifte standart içerdiği değerlendiriliyor.