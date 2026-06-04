Mossad Yetkilisine Suikast İddiası: Araç Bombasıyla Öldürüldüğü Öne Sürüldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da istihbarat savaşı iddialarına bir yenisi eklendi. Kendisini “Hanzala” olarak tanıtan bir yapı, Mossad’ın İran Masası’nda görevli üst düzey bir yöneticinin hedef alındığını ve aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldüğünü açıkladı.

Yapı tarafından yayımlanan bildiride, saldırının “uzun süredir yürütülen bir takip ve planlama sürecinin sonucu” olduğu öne sürüldü. Patlamanın, söz konusu yetkilinin aracının hareket halindeyken gerçekleştiği iddia edildi. Ancak olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğine dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İsrail makamları konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapmadı. İsrail basınında da iddiayı teyit eden bağımsız bir açıklama yer almadı. Güvenlik kaynakları, bu tür açıklamaların sıklıkla psikolojik harp unsuru olarak da kullanılabildiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, eğer iddia doğruysa bunun İsrail ile İran arasında uzun süredir devam eden gölge savaşta önemli bir eşik anlamına gelebileceğini belirtiyor. Son yıllarda iki taraf arasında suikast, siber saldırı ve sabotaj iddiaları sıkça gündeme gelmişti.

Bölgede tansiyonun zaten yüksek olduğu bir dönemde ortaya atılan bu iddia, istihbarat servisleri arasındaki mücadelenin yeni ve daha karmaşık bir aşamaya evrilebileceği yönünde yorumlara yol açtı.

Olayla ilgili bağımsız kaynaklardan doğrulama gelene kadar iddiaların temkinle değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Gözler, İsrail hükümeti ve güvenlik kurumlarından yapılabilecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.