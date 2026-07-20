Devrim Muhafızları Kuveyt’teki ABD Askerî Hedeflerini Vurduğunu Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’teki ABD askerî varlığını hedef alan yeni bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, belirlenen askerî noktaların insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.

Operasyonda kaç insansız hava aracının kullanıldığı ve hangi tesislerin hedef alındığı konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Saldırının yol açtığı muhtemel can kaybı veya maddi hasara ilişkin ABD ve Kuveyt makamlarından ilk aşamada kapsamlı bir açıklama gelmedi.

Devrim Muhafızlarının duyurusu, bölgede İran ile ABD arasındaki askerî gerilimin genişleyebileceğine ilişkin kaygıları artırdı. Kuveyt, ABD’nin Körfez bölgesindeki önemli askerî merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ülkede bulunan Amerikan birlikleri, bölgesel operasyonlar ve lojistik faaliyetler bakımından stratejik önem taşıyor.

Saldırı iddiasının doğrulanması hâlinde gelişmenin yalnızca Washington ile Tahran arasındaki gerilimi değil, İran’ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini de doğrudan etkilemesi bekleniyor. Kuveyt topraklarındaki hedeflere yönelik bir operasyon, ülkenin egemenliği ve bölgesel güvenlik açısından yeni bir diplomatik krize yol açabilir.

Bölgedeki ABD üsleri ve askerî tesislerinde güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığına ilişkin henüz resmî bilgi paylaşılmadı. Körfez çevresindeki hava ve deniz trafiğinin de muhtemel yeni saldırılar nedeniyle yakından takip edildiği bildiriliyor.

Devrim Muhafızlarının açıklamasındaki iddialar bağımsız kaynaklarca teyit edilmezken, Kuveyt ve ABD makamlarının saldırının kapsamı ile sonuçlarına ilişkin yapacağı açıklamalar bekleniyor.