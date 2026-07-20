İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere eski Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı’nda son kez başbakan olarak kürsüye çıktı.

"Benim görevim bitti” diyerek konuşmasına başlayan Starmer, altı buçuk yıllık İngiltere İşçi Partisi liderliği döneminde partiyi 2019'daki ağır yenilgiden toparlayıp 2024'te büyük bir zafer kazandıklarını söyledi.

Starmer kısa süre sonra Downing Sokağı’ndan ayrıldı. Kalabalık tarafından alkışlanarak Buckingham Sarayı'na gitti. Sarayda Kral 3. Charles ile görüşerek resmen istifasını sundu. Kral istifasını kabul etti. Böylece İngiltere kısa bir süreliğine başbakansız kaldı.

İşçi Partisi yeni lideri ve yeni başbakan Andy Burnham, Kral ile görüşmek üzere Buckingham Sarayı'na gidecek. Kral tarafından hükümeti kurma görevi verilecek. Burnham bu daveti kabul ettikten sonra Downing Sokak’a geçerek yeni başbakan olarak ilk konuşmasını yapacak. Bu konuşmada "10 yıllık Britanya planı"nı kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Burnham'in ilk kabinesini açıklaması bekleniyor. Kabine atamaları ve olası ilk görevden almalar bu saatlerde gerçekleşecek. Burnham ayrıca dünya liderleriyle ilk telefon görüşmelerini yapacak ve nükleer denizaltılar için "son çare mektupları"nı yazacak.