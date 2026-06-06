ABD Kongresi’ndeki Türkiye Oturumunda FETÖ Tartışması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kongresi’nde gerçekleştirilen bir Türkiye oturumunda 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yürütülen FETÖ ile mücadele tartışma konusu oldu. Oturumda konuşan akademisyen ve araştırmacılar, Türkiye’de darbe girişiminin ardından başlatılan geniş çaplı tasfiye ve soruşturmalar hakkında eleştiriler dile getirdi.

Konuşmacılar arasında yer alan Henri Barkey ile Gölge soyadlı bir araştırmacı, Türkiye’nin kamu kurumları ve çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği ihraçların kapsamını eleştirerek bazı durumlarda “masum insanların görevlerinden uzaklaştırıldığını” öne sürdü. Konuşmacılar, özellikle yargı süreçlerinin şeffaflığı ve bireysel hakların korunması konularının uluslararası kamuoyunda tartışıldığını savundu.

Oturumda ayrıca Türkiye’deki demokratik kurumlar, hukuk sistemi ve güvenlik politikaları da gündeme geldi. Katılımcılar, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin son yıllarda güvenlik, savunma ve insan hakları başlıkları üzerinden daha karmaşık bir hale geldiğini ifade etti.

Ankara ise 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında FETÖ yapılanmasının bulunduğunu ve bu nedenle devlet kurumlarında kapsamlı bir temizliğin zorunlu olduğunu vurguluyor. Türk yetkililer, darbe girişimi sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve örgütün devlet yapısı içinde uzun yıllar boyunca gizli bir yapılanma kurduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, ABD Kongresi’ndeki bu tür oturumların iki ülke arasındaki siyasi tartışmaları etkileyebileceğini, ancak Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde güvenlik ve stratejik çıkarlar üzerinden şekillenmeye devam ettiğini ifade ediyor.