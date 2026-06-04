Hürmüz’de çatışmalar kısa süreli durdu, petrol düştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Piyasaların ABD-İran gerilimini fiyatlamasına paralel olarak petrol fiyatlarında gerileme yaşandığı aktarılıyor. WTI ham petrol vadeli işlemlerinin, üç ardışık seanslık yükselişin ardından varil başına 95 dolara doğru çekildiği belirtiliyor. Türkiye’nin referans aldığı Brent petrolün ise varil başına 96 dolar seviyesinde işlem gördüğü kaydediliyor.

Yatırımcıların artan ABD-İran gerilimlerini değerlendirdiği, ancak aynı süreçte barış anlaşması ve Ortadoğu enerji akışlarının normalleşmesi ihtimalinin gölgelendiği ifade ediliyor. Gözlemciler, askeri tırmanış ile diplomasi zemini arasındaki bu çelişkinin piyasalarda “geçici bir kör nokta” oluşturduğunu dile getiriyor.

Salı günü, İran’a gitmekte olan boş bir petrol tankerine ABD tarafından düzenlenen saldırının ardından, Tahran yönetiminin misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD deniz üsleri ile ticari gemileri hedef aldığı aktarılıyor. Bu çatışmaların ardından, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik rota Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyatların durgunlaştığı kaydediliyor.

Bununla birlikte, bazı gemilerin ABD ordusuyla koordineli olarak çalıştığı yönünde raporlar bulunduğu belirtiliyor. Su yolundan geçen trafiğin son iki haftada görece arttığı ifade edilse de, hacimlerin çatışma öncesi seviyelerin oldukça altında seyrettiği vurgulanıyor. Enerji analistleri, bu durumun “tamamen durmayan ancak ciddi şekilde kısıtlanmış bir akış” olarak değerlendirilebileceğini dile getiriyor.

Bu arada ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) verilerine göre, ABD ham petrol stoklarının art arda altıncı hafta boyunca azaldığı ve minimum işletme seviyelerine yaklaştığı bildiriliyor. Bazı piyasa yorumcuları, ABD’nin kendi enerji güvenliğindeki bu kırılganlığa karşın, İran’a yönelik askeri müdahaleyi sürdürmesini “stratejik bir tutarsızlık” olarak nitelendiriyor. Aynı kaynaklar, Washington’un hem arz güvenliğini korumak hem de bölgede caydırıcılık sağlamak arasında sıkıştığı şeklinde değerlendiriliyor.