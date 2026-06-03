ABD’nin İran’a savaşının faturası 100 milyar doları aştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Iran War Cost adlı internet sitesi tarafından hazırlanan raporda, ABD’nin İran’a yönelik savaş çığırtkanlığının toplam maliyetinin 100 milyar doları aştığı hesaplanıyor. Raporda, Pentagon’un bu süreçte gerçek ve tam maliyete ilişkin herhangi bir şeffaf açıklama yapmadığı vurgulanıyor.

Hesaplamalara göre, söz konusu maliyetin içinde bölgede konuşlu personelin operasyonel ve yaşam giderleri ile gemilerin bakım ve hizmet masraflarının yer aldığı aktarılıyor. Raporda ayrıca, Pentagon’un maliyet hesaplama yönteminin şu şekilde olduğu belirtiliyor: Operasyonların ilk altı günü 11,3 milyar dolara mal oluyor, sonrasında ise günlük maliyetin 1 milyar dolara yükseldiği ifade ediliyor.

Pentagon’un eksik raporu

Pentagon’un bu askeri operasyonlara ilişkin son mali raporunun Nisan ayı sonlarında yayımlandığı hatırlatılıyor. Dönemin üst düzey mali yöneticilerinden Joel Hurst’ın toplam maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar olarak tahmin ettiği kaydediliyor. Ancak raporun ertesi günü, Amerikan medyasının bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, bu operasyonların maliyetinin Washington için neredeyse bu rakamın iki katı olabileceği belirtiliyor.

Bunun nedeni olarak, Pentagon’un Tahran’ın misilleme saldırılarında hasar gören Amerikan üslerinin yeniden inşa maliyetlerini hesaba katmamış olması gösteriliyor. Gözlemciler, bu durumun ABD’nin savaş maliyetlerine ilişkin resmi rakamlarının eksik ve yanıltıcı olduğu yönündeki eleştirileri güçlendirdiğini ifade ediyor.

Emperyal maceraların fatura sahipleri

Analistler, bu tür maliyetlerin nihayetinde ABD vergi mükelleflerine yüklendiğini ve Ortadoğu’daki emperyalist maceralara aktarılan kaynakların, ülke içindeki eğitim, sağlık ve altyapı gibi temel hizmetlerden kesildiğini hatırlatıyor. Iran War Cost sitesinin raporu, Pentagon’un şeffaf olmama eğiliminin aslında bu tür savaşların gerçek faturasını kamuoyundan saklama çabası olduğu şeklinde yorumlanıyor.

ABD’nin İran’a yönelik politikalarının sadece insani ve jeopolitik değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik yük getirdiği vurgulanıyor. Misilleme saldırıları sonucu hasar gören üslerin onarım bedellerinin de eklendiği düşünüldüğünde, gerçek maliyetin resmi rakamların çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.