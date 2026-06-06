Türkiye-İran İş Dünyasından “Stratejik İşbirliği” Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-Türkiye-İran Dostluk Sanayici ve İş İnsanları Yatırım Araştırma Derneği Başkanı Hasdemir, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik düzeyde değil, halklar ve iş dünyası arasında da güçlü bağlara sahip olduğunu vurguladı. Hasdemir, Türkiye ve İran’ın farklı devletler olsa da tarih, kültür ve ticaret alanlarında derin bir yakınlığa sahip olduğunu ifade etti.

İki ülkenin bölgesel gelişmelerden zaman zaman etkilendiğini belirten Hasdemir, buna rağmen karşılıklı ekonomik ilişkilerin sürdüğünü ve özel sektörün işbirliği kanallarını açık tutmaya çalıştığını söyledi. Hasdemir, Türkiye ile İran arasında özellikle enerji, sanayi üretimi, lojistik ve sınır ticareti alanlarında önemli potansiyel bulunduğunu dile getirdi.

Bölgedeki gerilimlerin ve savaş ortamının ticari faaliyetleri zaman zaman zorlaştırdığını ifade eden Hasdemir, buna rağmen iki ülke iş dünyasının ilişkileri koparmak yerine daha sağlam bir zemine oturtmaya çalıştığını kaydetti. Hasdemir, savaşın sona ermesinin ardından ticaret hacminin ve ortak yatırımların hızla artabileceğini belirtti.

Türkiye ve İran’ın tarih boyunca çeşitli krizlere rağmen ilişkilerini sürdürdüğünü söyleyen Hasdemir, iki ülke arasında ekonomik işbirliğini zayıflatmaya yönelik girişimlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İş dünyasının karşılıklı güveni güçlendiren projelere odaklanmasının önemine işaret etti.

Uzmanlar da Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin bölgesel ticaret ağları açısından önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle enerji hatları, kara ve demir yolu taşımacılığı ile sınır ticareti projelerinin önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirebileceği ifade ediliyor.