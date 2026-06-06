Siyonist medyadan itiraf: İsrail her geçen gün daha çok nefret topluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail basınından Yedioth Aharonoth gazetesinde yayımlanan bir analizde, İran'a karşı yürütülen savaşın İsrail'in uluslararası itibarını ciddi şekilde zedelediği ve dünya genelinde İsrail karşıtı duyguları rekor seviyelere taşıdığı ifade ediliyor. Gazetenin New York muhabiri Daniel Edelson'un kaleme aldığı yazıda, "Trump, İsrail Başbakanı'na 'herkes senden nefret ediyor' dediğinde gerçeği mi söylüyordu?" sorusu soruluyor.

Pew araştırması: 67 olumsuz, 25 olumlu

Edelson'un, bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına dayanarak okurlarına İsrail'in dünyadaki konumunun her geçen gün kötüleştiğini gösterdiği aktarılıyor. Söz konusu araştırmanın, İran savaşının başlangıcından bu yana yapılan en kapsamlı çalışma olduğu ve 36 ülkede 44 bin 657 katılımcıyı kapsadığı belirtiliyor.

Araştırma bulgularına göre, dünya genelinde yetişkinlerin yüzde 67'sinin İsrail'e yönelik olumsuz bir bakışa sahip olduğu, sadece yüzde 25'inin olumlu görüş bildirdiği kaydediliyor. 2025 verileriyle karşılaştırıldığında, Pew Enstitüsü'nün sürekli izlediği 24 ülkenin 13'ünde İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığı gözlemleniyor.

Artış oranları: Güney Kore'de yüzde 10, Almanya'da yüzde 9

İsrail karşıtı duygulardaki artışın özellikle bazı ülkelerde çarpıcı olduğu ifade ediliyor. Güney Kore'de olumsuz görüşlerin yüzde 10, Almanya, Arjantin ve Nijerya'da yüzde 9 oranında arttığı belirtiliyor. Avustralya, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık'ta ise İsrail'e karşı "çok olumsuz" görüşe sahip olanların oranının yüzde 10'un üzerinde yükseldiği aktarılıyor.

Avrupa'nın büyük bölümünde İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin hakim olduğu, özellikle İtalya, Hollanda ve İspanya'da yetişkin nüfusun yarısından fazlasının "çok olumsuz" bir tutum sergilediği kaydediliyor.

ABD ve İngiltere'de endişe verici artış

En yakın müttefikler olarak bilinen ülkelerde bile bu eğilimin endişe verici şekilde yayıldığı belirtiliyor. Edelson'un aktardığına göre, ABD'de İsrail'e karşı olumsuz görüşe sahip olanların oranı yüzde 7, İngiltere'de ise yüzde 8 arttı. Macaristan'da ise Başbakan Viktor Orban, Netanyahu'nun Avrupa'daki en yakın müttefiki olarak bilinmesine rağmen, Macar halkının yüzde 54'ünün İsrail'e karşı olumsuz görüşe sahip olduğu, sadece yüzde 32'sinin olumlu düşündüğü ifade ediliyor.

Kuşak farkı: Gençler yaşlılardan çok daha eleştirel

Araştırmada dikkat çeken bir başka bulgunun, İsrail karşıtı duygulardaki kuşak farkı olduğu kaydediliyor. Macaristan'da 18-34 yaş arasındaki gençlerin yüzde 72'sinin İsrail'e karşı olumsuz görüşe sahip olduğu, 50 yaş üstündekilerde bu oranın yüzde 45'te kaldığı belirtiliyor. ABD'de de benzer bir eğilim gözlemleniyor: 18-34 yaş arasındaki Amerikalıların yüzde 74'ü İsrail'e karşı olumsuz düşünürken, 50 yaş üstündekilerde bu oranın yüzde 49 olduğu aktarılıyor.

Netanyahu'ya güven düşüşü

Araştırmada, Netanyahu'ya duyulan güvenin de ciddi şekilde erozyona uğradığı ifade ediliyor. Katılımcıların yüzde 65'inin Netanyahu'ya "çok az güvendiği veya hiç güvenmediği", bu oranın geçen yıla göre (İran'a karşı savaş öncesine kıyasla) yüzde 8 arttığı kaydediliyor.

ABD'de yüzde 59'luk bir kesimin Netanyahu'ya güvenmediği, sadece yüzde 27'sinin güvendiği belirtiliyor. Avrupa'da durumun Netanyahu açısından daha da vahim olduğu; Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç, İspanya ve Hollanda'da yetişkinlerin yarısından fazlasının "Netanyahu'ya hiç güvenmediğini" söylediği aktarılıyor. İtalya'da bu oranın yüzde 88 ile zirve yaptığı belirtiliyor.

Türkiye'de ise daha önce de yüzde 93 gibi çok yüksek bir oranda olan Netanyahu'ya olumsuz bakışın, yüzde 97'ye ulaşarak rekor kırdığı ifade ediliyor.

İdeolojik bölünme: Liberaller ve muhafazakarlar arasında uçurum

Araştırmanın, İsrail'e yönelik tutumların Batı ülkelerinde giderek daha kutuplaştırıcı bir hal aldığını da ortaya koyduğu belirtiliyor. ABD'de kendini liberal olarak tanımlayanların yüzde 83'ünün İsrail'e karşı olumsuz görüşe sahip olduğu, muhafazakarlarda bu oranın yüzde 37'de kaldığı aktarılıyor.

Avustralya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'te sol görüşlü katılımcıların yaklaşık 10'da 9'unun İsrail'e karşı olumsuz bir tutum sergilediği, sağ ve sol arasındaki farkın en az yüzde 23 olduğu ifade ediliyor.

Zıt görüş ve tutarsızlığı

İsrail yanlısı çevrelerin, söz konusu olumsuz algının "antisemitizm" veya "dezenformasyon kampanyalarından" kaynaklandığını öne sürdüğü aktarılıyor. Ancak bu argümanın, araştırmanın en güvenilir uluslararası anket kuruluşlarından biri tarafından yapıldığı ve 36 ülkeden 44 binden fazla kişiyi kapsadığı dikkate alındığında inandırıcılığını yitirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, ABD ve Avrupa'daki genç nesiller ile yaşlılar arasındaki belirgin tutum farklılığının, mevcut İsrail politikalarına duyulan rahatsızlığın kalıcı bir eğilim olabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.