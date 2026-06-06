Batı Asya'da kritik süreç: 5 cephede hareketlilik var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Batı Asya'nın bir hesaplaşma anına doğru ilerlediği ve Trump'ın artık iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalacağı ifade ediliyor: Hedeflerine ulaşamayan bir savaşa son vererek yenilgiyi zımnen kabul etmek ya da ABD'nin stratejik bir yenilgiyle sonuçlanabilecek uzun bir yıpratma savaşına geri dönmek. Bu durumun, geçen hafta Beyaz Saray'da hüküm süren belirsizlik halini açıkladığı belirtiliyor.

Trump'ın kırmızı çizgileri ve son anda geri adım

Trump'ın, Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile dolaylı müzakereler sonucunda şekillenen mutabakat zaptını imzalamayacağını duyurduğu aktarılıyor. Açıklamasında iki ana şart öne sürdüğü kaydediliyor: İran'ın nükleer silaha kesinlikle sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın kısıtlama veya ücret olmaksızın deniz taşımacılığına açılması. Trump'ın mesajını, "İran'a herhangi bir ödeme yapılmasına yeni bir emre kadar onay vermeyeceğim" ifadesiyle sonlandırdığı belirtiliyor.

29 Mayıs 2026'da gerçekleşen ve iki saatten fazla süren toplantıdan herhangi bir karar çıkamadığı kaydediliyor. New York Times gazetesine konuşan "üst düzey bir ABD'li yetkili"nin, "Trump sadece kırmızı çizgileriyle uyumlu ve ABD'nin çıkarlarına hizmet eden bir anlaşmayı imzalayacaktır" ifadesini kullandığı aktarılıyor.

Analistler, Trump'ın kırmızı çizgilerinin müzakerelerde kendisini temsil eden Amerikalı diplomatlar tarafından önceden bilindiğini, bu diplomatların mutabakat zaptının şekillenmesinde bizzat rol oynadığını hatırlatıyor. Bu çerçevede, Trump'ın son anda geri adım atmasına neden olan bir şeyler yaşandığı, ancak savaşı yeniden başlatma kararı da alınmadığı için bu durumun kafa karıştırıcı sorulara yol açtığı belirtiliyor. Trump'ın temasların devam etmesine özen gösterdiği, İran'ı anlaşmaya istekli taraf gibi göstermeye çalıştığı ve anlaşmazlık konularının sınırlı ve aşılabilir olduğu izlenimini vermeye çalıştığı gözlemleniyor. İran ise Trump'ın açıklamalarını "mutabakat zaptında üzerinde anlaşılanlarla çelişen açık bir yalan" olarak nitelendiriyor.

Neler yaşandı? Analizler ve yorumlar

Durumu anlamak için önemli bir noktanın altı çiziliyor: Trump artık kendisine iki kez savaş açmış, İsrail ile koordineli olarak devirmeye çalışmış ve İsrail için varoluşsal tehdit olarak görülen bir sistemle müzakere etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Trump'ın birinci savaşın ardından İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiğini, ikinci savaşın ardından ise İran'ın sanayi-askeri altyapısının en az yüzde 90'ının imha edildiğini iddia etmesi nedeniyle, birçok gözlemcinin İran'ın büyük bir yenilgiye uğradığı ve teslim olmaktan başka seçeneği kalmadığı sonucuna vardığı hatırlatılıyor.

Ancak kısa sürede Trump'ın açıklamalarının büyük ölçüde abartılı olduğunun ve öncelikle iç tüketime yönelik olabileceğinin anlaşıldığı ifade ediliyor. İran sisteminin yalnızca hayatta kalmakla kalmayıp ayakta kaldığı, aynı zamanda eşit olmayan bir savaşı son derece yetkin ve güçlü bir şekilde yönettiği kaydediliyor.

Askeri düzeyde İran'ın yalnızca İsrail'e değil, Basra Körfezi'ndeki Amerikan üsleri ve çıkarlarına da büyük zarar verme kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığı belirtiliyor. Siyasi ve diplomatik düzeyde ise ABD'yi eşit konumdan müzakere etmeye zorlayacak son derece önemli pazarlık kozlarına sahip olduğunu gösterdiği aktarılıyor.

Hürmüz Boğazı ablukası ve denizdeki dengeler

ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına, İran'ın Körfez kıyısındaki limanlarına deniz ablukası uygulayarak yanıt verdiği doğru olsa da, bu adımın krizin taraflar arasında genel güç dengesinden çok, bir denge ve eşitlik aşamasına girdiğini gösterdiği ifade ediliyor. Zira ABD, krizi askeri olarak çözebilseydi, boğazı zorla açabilir ve en önemli pazarlık kozunu İran'ın elinden alabilirdi. Bunun gerçekleşmemiş olması, ABD'nin güven eksikliğine rağmen İran ile dolaylı müzakerelere girmek zorunda kalmasını açıklıyor.

Tarafsız bir gözlemcinin bile bu müzakerelerde İran'ın elinin daha güçlü olduğunu fark edebileceği belirtiliyor. İran'ın doğrudan müzakere formatını reddettiği, ABD'yi Pakistan arabuluculuğunda dolaylı müzakereleri kabul etmeye zorladığı, kendi gündemini masaya dayattığı, füze programı ve bölgesel müttefikleriyle ilişkilerine dair maddeleri düşürttüğü ve savaşın sona ermesinin ardından nükleer programın ayrıntılarının ele alınmasında ısrar ettiği aktarılıyor. Ayrıca ateşkesin yalnızca İran cephesinde değil, tüm cephelerde geçerli olmasını sağladığı kaydediliyor.

Tehditler, caydırıcılık ve Lübnan'a müdahale

İran'ın bu tam eşitlikçi doğrudan müzakere konusundaki ısrarı karşısında Trump'ın korkutma ve tehdit yöntemini denediği, hatta "İran medeniyetini silmekle" tehdit ettiği, ancak İran'ın "eli tetikte müzakere ettiğini" vurgulayarak yılmadığı belirtiliyor. Trump'ın boğazı zorla açmayı denediği, ancak başarısız olduğu ve denemenin başlamasından 24 saatten kısa bir süre sonra geri çekilmek zorunda kaldığı aktarılıyor. Bunun üzerine taviz yoluna girdiği ve bu tavizlerin, Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ne sunduğu mutabakat zaptı taslağına yansıdığı kaydediliyor.

Mutabakat zaptının içeriği ve Netanyahu'nun rolü

Trump'ın geri adımını açıklamak için birçok yorum yapıldığı belirtiliyor. Bunların en önemlisinin, Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki görüş ayrılıkları olduğu, sızan bilgilere göre mutabakat zaptının İran'a deniz ablukasının kaldırılması, petrolünü serbestçe satma izni ve dondurulmuş fonlarının bir kısmını geri alma hakkı tanıdığı, karşılığında İran'ın nükleer silah edinmeme taahhüdü verdiği ve zenginleştirme oranları ile yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum miktarının elden çıkarılması gibi konuların 60 günü geçmeyen bir sonraki müzakere turuna ertelendiğinin anlaşıldığı aktarılıyor.

Ancak bir analiste göre en belirleyici faktörün İsrail faktörü olduğu ileri sürülüyor. Netanyahu'nun hâlâ İran rejimini devirmekte ısrar ettiği ve bunun Amerikan ve İsrail çıkarlarını tam olarak gerçekleştiren tek çözüm olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Bu çerçevede Netanyahu'nun ABD'deki Siyonist lobi güçlerini harekete geçirerek Trump'ı bu mutabakat zaptının tehlikelerine ikna etmeyi başardığı değerlendiriliyor.

Lübnan cephesinde tırmanış ve geri adım

İran ile mutabakat zaptının imzalanmasının resmen reddedildiğinin duyurulmasının ardından Netanyahu'nun Lübnan cephesinde askeri tırmanışa gitmeye karar verdiği aktarılıyor. Bu adımın yalnızca mutabakat zaptını baltalamak için değil, aynı zamanda Amerikan-İran müzakerelerini baştan sabote etmek ve İran'a karşı savaşın yeniden başlamasını teşvik etmek için ileri bir adım olduğu belirtiliyor.

Netanyahu'nun Lübnan'daki gelişmeleri, önümüzdeki genel seçimlerde iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilecek bir son fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor. Bu amaçla, Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın İsrail ile doğrudan müzakerelere girme onayını, iki ülke hükümetleri arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılması için siyasi ve askeri bir ittifak kurmak amacıyla kullanmaya çalıştığı aktarılıyor. Ancak Lübnan yürütme otoritesinin (hem cumhurbaşkanlığı hem de hükümet kanadı) Lübnan sokaklarını pozisyonlarının doğruluğuna ikna edemediği ve Hizbullah'ın düşmanlarının tahmin ettiğinden çok daha güçlü olduğu ve İsrail işgaline karşı destansı bir savaş yürütebilecek kapasitede bulunduğu ortaya çıkıyor.

Netanyahu, ordusunun Güney Lübnan'daki kan kaybının içerideki konumunu güçlendirmek şöyle dursun, zayıflattığını hissedince tüm kırmızı çizgileri aşarak Beyrut'un güney banliyösüne geniş çaplı bir saldırı düzenlemeye karar veriyor. Bu noktada bölgedeki gerçek güç dengelerinin hızla harekete geçerek bozuk durumu düzeltmek zorunda kaldığı kaydediliyor.

İran'ın derhal Netanyahu'nun tehdidini uygulaması halinde askeri olarak müdahale edeceğini duyurduğu ve bunun Trump'ı Netanyahu ile acil bir telefon görüşmesi yapmaya zorlamaya yettiği, bu görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya "küfürlü ifadeler" kullandığı iddia ediliyor. Netanyahu'nun derhal geri adım atmak zorunda kalması, bölgede şu anda savaş ve barış kararlarının ABD ve İran'ın elinde olduğuna dair ek bir kanıt olarak sunuluyor. Bölgenin geleceğinin, şu anda savaş davulları eşliğinde yürütülen müzakerelerin akıbetine bağlı olduğu anlaşılıyor.

Karşılıklı seçenekler ve yaklaşan seçimler

Her iki taraf için de gerçekçi seçeneklerin kalmadığı belirtiliyor. Trump'ın ABD'yi Netanyahu'nun kendisine çektirdiği, gerekçesiz ve haksız bir savaşa sürüklediği ve bu savaşı kazanamadığı için bedel ödemek zorunda olduğu, bu bedelin yakın dostu Netanyahu'nun kişisel çıkarlarını feda etmeyi bile gerektirse de ödeneceği ifade ediliyor. Bu noktada Trump'ın savaşı yeniden başlatmanın artık rasyonel bir seçenek olmadığından müzakerelere devam etmekten başka seçeneği bulunmadığı ve kayıplarını mümkün olduğunca azaltmak için yeterli tavizi vermek zorunda olduğu kaydediliyor.

İran için de savaş kendisine dayatıldığından ve kendini savunmak dışında seçeneği olmadığından sonuna kadar direnmekten başka bir alternatif bulunmadığı belirtiliyor. İsrail ve ABD seçimlerinin yaklaşmakta olduğu dikkate alındığında, hesaplaşmanın çok uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.