İran'dan ABD'nin ihlallerine karşı misilleme dalgası: Hürmüz'de sıcak çatışma devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, Hürmüz Boğazı ve çevresinde askeri gerilim yeniden tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Keşm Adası’na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn’de ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi.

Bu gelişmeden saatler önce ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botsvana bayraklı “M/T Lexie” petrol tankerine füze ile müdahale edildiğini duyurmuştu. CENTCOM’un açıklamasında, mürettebatın uyarıları görmezden geldiği kaydedilirken, geminin makine dairesine ateşlenen füzeyle etkisiz hale getirildiği ve İran’a ulaşmasının engellendiği ifade edilmişti.

Aynı saatlerde Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin “düşman İHA ve füzelerine” karşı harekete geçtiğini açıkladı. Bahreyn’de ise sirenlerin çalması üzerine yetkililerin halka en yakın güvenli yere gitme çağrısı yaptığı aktarıldı. İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Bahreyn’deki ABD 5. Filo Komuta Merkezi’ni füze ve İHA’larla hedef aldığını bildirdi.

CENTCOM: “Füzeler hedeflerini vurmadı”

CENTCOM’dan yapılan ayrı bir açıklamada, ABD Kuvvetleri’nin İran’a ait çok sayıda balistik füze ve İHA’yı başarıyla imha ettiği öne sürüldü. Açıklamada, “İran’ın saldırı girişimlerine yanıt olarak Keşm Adası’na saldırılar düzenlendi. İran, bölgesel komşularına yönelik balistik füzeler fırlattı ancak hiçbiri hedeflerini vurmadı” ifadelerine yer verildi.

Ancak bölge gözlemcileri, CENTCOM’un bu açıklaması ile Devrim Muhafızları’nın “üslerin imha edildiği” yönündeki beyanları arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor. Bağımsız doğrulama imkanı bulunmadığı kaydedilirken, her iki tarafın da kendi anlatısını inşa ettiği değerlendiriliyor.

Diplomasi hattı: Mesaj alışverişi durdu, İsrail-Lübnan bağlantısı

Askeri vuruşmalar yaşanırken, İran ile ABD arasındaki dolaylı mesaj alışverişinin durduğu bildirildi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, görüşmeler birkaç gündür askıya alınmış durumda. ABD Başkanı Trump’ın “görüşmeler aralıksız devam ediyor” açıklamasına rağmen, İranlı kaynaklar bunun aksini belirtiyor.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran’ın ABD ile mesaj alışverişini durdurmasının doğrudan nedeni olarak İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gösteriliyor. İran’ın, görüşmelerin yeniden başlaması için İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını sonlandırmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade ediliyor. Haberde ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatma ve Babulmendeb Boğazı dahil diğer cepheleri aktif hale getirme seçeneğini gündeme aldığı belirtiliyor.

İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi’nin daha önce yaptığı açıklamalarda, Lübnan’daki saldırıların durdurulmasının İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin bir parçası olduğunu ve aksi halde karşılık verileceğini duyurduğu hatırlatılıyor.

Trump devreye giriyor: Lübnan’a kısmi ateşkes

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını artırmasının ardından, ABD Başkanı Trump’ın devreye girerek İsrail ile Hizbullah arasında kısmi bir ateşkes ilan ettiği duyuruldu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail, Beyrut’a asker göndermeyecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de görüştüğünü belirtti.

Eleştirmenler, bu gelişmeyi ABD’nin bölgedeki çifte standardının yeni bir örneği olarak değerlendiriyor. Zira İsrail’in Lübnan’a yönelik haftalardır süren saldırılarına karşı ABD’nin sessiz kaldığı, ancak İran-ABD görüşmelerinin seyrini doğrudan etkileyen bir noktada Trump’ın “ateşkes” için devreye girdiği vurgulanıyor. Bu durum, ABD’nin İsrail’in saldırganlığını kontrol altına alma kapasitesine sahip olduğunu ancak bunu ancak kendi çıkarları gerektirdiğinde yaptığı şeklinde yorumlanıyor.

Trump: “Gelecek hafta anlaşmaya varabiliriz”

Trump, ateşkes ilanının ardından ABC News’e yaptığı açıklamada, İran’la olası bir anlaşmaya ilişkin takvim verdi: “Ateşkesin uzatılması ve Hürmüz’ün açılmasına yönelik İran’la gelecek hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum.” Ayrıca daha önce İran’a yönelik olarak “Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez” dediği aktarıldı.

Uluslararası ilişkiler uzmanları, Trump’ın bu üslubunun bir müzakere çağrısından çok bir ültimatom olduğunu belirtiyor. “Buna izin verilemez” ifadesinin, taraflar arasında eşit bir diyaloğu değil, bir dayatmayı yansıttığı kaydediliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ise ateşkes ilanına rağmen tehdit dilini sürdürdüğü, “Hizbullah’ın İsrail’i vurması halinde Beyrut’taki terör hedeflerine saldıracağız” dediği ve Hizbullah’ın ateşkes şartının aksine Lübnan’ın güneyinde saldırıları sürdüreceklerini söylediği gözlemleniyor.

Rubio: “Birinci şart İran’ın Hürmüz’ü açması”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran’ın konvansiyonel savunma gücünün önemli ölçüde azaldığını iddia ederken, “Onlarla konuşuyoruz” ifadesini kullandı. Rubio’nun, görüşmelerde birinci şartın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açması olduğunu söylediği aktarılıyor: “İran, Hürmüz’ün açık olduğunu net şekilde ilan etmek zorundadır. İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesi belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı.”

Analistler, ABD’nin Hürmüz’ün kapatılmasının kendisi tarafından başlatılan askeri operasyonların doğrudan bir sonucu olduğu gerçeğini görmezden geldiğini vurguluyor. Zira bölgedeki gerilimin temel nedeninin ABD’nin İran tankerlerini uluslararası sularda vurması ve Keşm Adası’na saldırması olduğu hatırlatılıyor. Dolayısıyla Rubio’nun “şart” olarak Hürmüz’ün açılmasını dayatması, “önce yangını çıkar, sonra söndürme bedeli iste” taktiği olarak değerlendiriliyor.