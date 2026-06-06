Müzakere masası tıkandı: İran-ABD savaşı tekrar başlayacak mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen, bölgedeki çatışmaların gerçekte sona ermediği, sadece şekil değiştirerek İslamabad'daki müzakere masalarına taşındığı ifade ediliyor. Düşük yoğunluklu da olsa şiddetin devam ettiği bu süreçte, tarihsel bir anlaşmaya varılması yönündeki büyük umutlara rağmen, mevcut verilerin müzakerelerin başarıya ulaşma ihtimalinin son derece düşük olduğuna işaret ettiği kaydediliyor.

Analistler, İran ile yaşanan çatışmanın basit bir sınır anlaşmazlığı veya nüfuz mücadelesi olmaktan çıktığını, iç içe geçmiş çok boyutlu ve varoluşsal bir hesaplaşmaya dönüştüğünü belirtiyor. Bu durumun, hızlı bir uzlaşıyı neredeyse imkânsız kıldığı ve olası bir anlaşmanın dahi -en iyimser senaryoda- yeni bir şiddet dalgasından önce geçici bir ateşkesten öteye geçmeyebileceği değerlendiriliyor.

Savaşın varoluşsal boyutları: Üçlü açmaz

Bölgedeki kilit oyuncuların -ABD, İsrail ve İran- her birinin teslimiyet veya tavizi neredeyse imkânsız kılan kendine özgü varoluşsal nedenlerle hareket ettiği gözlemleniyor.

Birinci boyut: ABD - Yenilgiyi kabullenmek ve çok kutupluluğa razı olmak

Washington'un bugün modern tarihinde belki de eşi benzeri görülmemiş bir kritik eşikle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. ABD yönetiminin, savaş hedeflerine ulaşamamanın yarattığı başarısızlığı açıkça ilan edemeyeceği ifade ediliyor. Zira böyle bir itirafın, ABD'nin en önemli gücü olan "küresel hâkimiyet ve caydırıcılık kabiliyetine" ölümcül bir darbe vuracağı değerlendiriliyor.

Dünyanın dört bir yanına trilyonlarca dolara yayılmış askeri üslerin, işgal ettikleri işlevi yerine getirmede ne denli yetersiz kaldığının son çatışmalarda açıkça ortaya çıktığı aktarılıyor. Basra Körfezi'ndeki üslerin büyük ölçüde tahrip edilmesi, klasik savaş yöntemlerinin, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve birbirine bağlı direniş ağlarına dayanan asimetrik stratejiler karşısında geçerliliğini yitirdiğini gösteriyor. Sabit üslerin, geçmişte zannedildiği gibi zaptedilemez kaleler olmadığı, aksine büyük ve kolay hedeflere dönüştüğü vurgulanıyor. Bu çerçevede, ABD'nin İran'la varacağı herhangi bir anlaşmanın, Washington'un dünyanın artık tek kutuplu olmadığını ve mutlak hegemonya çağının kapandığını zımnen de olsa kabul etmesi anlamına geleceği kaydediliyor.

İkinci boyut: Washington'daki iç çekişme ve Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği

Savaşın yalnızca dış politika meselesi olmadığı, aynı zamanda mevcut Beyaz Saray için varoluşsal bir anlam taşıdığı ifade ediliyor. Cumhuriyetçi Parti'nin kaderinin bu savaşın sonuçlarına sıkı sıkıya bağlı olduğu belirtiliyor.

Analistler, başarısızlığın, partinin izlediği politikalarda köklü bir revizyonu beraberinde getirebileceğini ve Demokrat Parti'deki benzer bir akıma paralel olarak, İsrail'e sınırsız silah ve mali desteğe karşı çıkan yeni bir kanadın doğabileceğini öne sürüyor. Bu durumun, güçlü İsrail lobisi AIPAC'ın geleneksel nüfuz alanını ciddi şekilde zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Zira AIPAC'ın -pek çok Amerikalı karar alıcı ve elit tabakaya göre- Amerika'nın tek süper güç konumunu kaybetmesine neden olduğu, İsrail'e verilen koşulsuz desteğin ABD'yi bitmek bilmeyen bir yıpratma savaşının bataklığına sürüklediği ve geleneksel Avrupalı müttefiklerin dahil olmayı reddettiği bir çatışmada yalnız bıraktığı eleştirileri yapılıyor. Bu nüfuz kaybının, Washington'daki oyunun kurallarını sonsuza dek değiştirebileceği ifade ediliyor.

Üçüncü boyut: Trump'ın kişisel geleceği

Kişisel düzeyde ise Başkan Donald Trump'ın kendi son savaşını verdiği kaydediliyor. Savaşın kaybedilmesinin, onun yalnızca siyasi kariyerinin sonu olmayacağı, aynı zamanda hapisle sonuçlanabilecek yasal ve siyasi takibatlara maruz kalabileceği belirtiliyor.

Trump'ın tüm ağırlığını "maksimum baskı" stratejisine ve doğrudan askeri müdahaleye yatırdığı, bu stratejinin başarısızlığının ise onun için tarihî bir mahkûmiyet niteliği taşıyacağı vurgulanıyor. Bu kişisel bahsin, Trump'ı daha katı ve savaşa devam etme konusunda son derece kararlı kıldığı, bedeli ne olursa olsun geri adım atmaya yanaşmadığı aktarılıyor. Zira onu savaştan bir mağlup olarak çıkaracak herhangi bir anlaşmanın, siyasi hayalinin ve belki de kişisel özgürlüğünün sonu olacağını çok iyi bildiği ifade ediliyor.

İsrail: İmparatorluk projesinin çöküşü ve Netanyahu'nun yargılanma korkusu

İsrail cephesinde durumun daha az felaket olmadığı gözlemleniyor. İsrail'in de üçlü bir varoluşsal savaş yürüttüğü belirtiliyor.

Birinci boyut: Devletin stratejik işlevinin kaybı

Aşırı sağın büyük umutlar bağladığı "Fırat'tan Nil'e Büyük İsrail" projesinin, İran ve direniş ekseninin direnci karşısında çöktüğü ifade ediliyor. İsrail'in artık "yenilmez güç" olmadığı, bu gerilemenin onu bir ekonomik ve lojistik faaliyet merkezi olma cazibesini de yitirdiği değerlendiriliyor.

Hindistan-Ortadoğu-Avrupa ekonomik koridoru (IMEC) projesinin, Hayfa limanında son bulması ve İsrail'i küresel bir ticaret kapısı haline dönüştürmesi beklenirken, bu projenin savaş nedeniyle tamamen askıya alındığı ve iptal edilebileceği aktarılıyor. Yatırımların geri çekildiği, İsrail ekonomisine olan güvenin çöktüğü ve bilimsel ile teknik seçkinlerin daha güvenli limanlar aramaya başladığı belirtiliyor. Bu gelişmelerin, İsrail'i bölgesel bir hâkim güç olmaktan çıkarıp, varlığını ve sınırlarını savunmaya odaklanan bir devlet konumuna gerilettiği kaydediliyor.

İkinci boyut: Aşırı sağ koalisyonun çöküşü

Gazze ve Güney Lübnan'da sistematik yıkım ve soykırıma varan operasyonlarda ileri giden aşırı sağcı ve dini akımın, artık güvenli bir çıkış yolunun önündeki en büyük engeli oluşturduğu ifade ediliyor. Bu akımın herhangi bir geri adımı reddettiği ve "Nekbe" senaryosunu yeniden canlandırma hayali kurduğu belirtiliyor.

Ne var ki gerçeklerin, bu operasyonların askeri hedeflerine ulaşamadığını, aksine İsrail'i uluslararası alanda daha da izole ettiğini ve ekonomik ile ahlaki açıdan uçurumun eşiğine sürüklediğini gösterdiği vurgulanıyor. Savaşı sonlandıracak herhangi bir anlaşmanın, başarısız genişleme projesini itiraf eden ve öncelikleri yeniden tanımlayan gerçekçi yeni bir İsrail akımına ihtiyaç duyduğu, ancak böyle bir akımın ortaya çıkmasının uzun zaman alabileceği ve ancak daha büyük bir felaketten sonra mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

Üçüncü boyut: Netanyahu'nun siyasi ve hukuki sonu

Varoluşsal sorunlardan üçüncüsünün doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ilişkin olduğu belirtiliyor. Onun da kişisel bir savaş verdiği, bu savaşın onun için yolsuzluk davalarından kurtulmak ve aşınmış popülaritesini geri kazanmak için bir "proje" olduğu ifade ediliyor.

Netanyahu'nun ezici bir zafer elde edememesinin, onu siyaseten bitireceği ve belki de yolculuğunun hapishanede sonlanacağı aktarılıyor. Bu kişisel dehşetin Netanyahu'yu irrasyonel bir oyuncu haline getirdiği, yenilgiyi itiraf etmektense savaşı uzatmayı tercih ettiği, bedelinin askerlerinin hayatı ve ülkesinin ekonomik çöküşü olsa bile bu yolda ısrar ettiği kaydediliyor.

İran: Bütünleşmiş toplum ve direniş kültürü

Karşı cephede İran'ın da bir sistem ve toplum olarak varoluşsal bir savaş verdiği ifade ediliyor. Tahran yönetiminin bu savaşın yalnızca rejimin değil, Batı hegemonyası karşısında bağımsız ve egemen bir İran kimliğinin bekası için bir mücadele olduğunun bilincinde olduğu belirtiliyor.

Ekonomik sıkıntılarına ve geçmişteki protestolarına rağmen İran toplumunun, ülkenin varoluşsal bir tehdit altında olduğunu hissettiğinde ulusal savunma bayrağı altında kenetlendiği gözlemleniyor. Kökleri Kerbela'dan Rüstem'e (Pers mitolojisindeki kahraman) kadar uzanan direniş ve dayanıklılık kültürüne yaslanan bu iç birliğin, İran liderliğine, Washington veya Tel Aviv'in sahip olmadığı bir meşruiyet ve dayanma gücü sağladığı değerlendiriliyor.

Lübnan ve Yemen: Direniş cepheleri savaşa devam ediyor

Bu çok boyutlu çatışma ortamında, müzakerelerin başarı şansının son derece düşük kaldığı belirtiliyor. Bunun en somut örneğinin, halihazırda Lübnan'da yaşananlar olduğu, orada savaşın amansızca devam ettiği aktarılıyor.

Lübnan'daki direnişin ve ona destek veren uyumlu toplumsal yapının da varoluşsal bir savaş yürüttüğü ifade ediliyor. Bu savaştan çekilmenin veya ulaşılan varoluşsal düzeyden geri adım atmanın, on yıllar boyunca inşa edilen her şeyi kaybetmek anlamına geleceği belirtiliyor. Hizbullah'ın yalnızca Gazze'yi desteklemek veya işgal altındaki toprakları kurtarmak için savaşmadığı, aynı zamanda "ordu, halk, direniş" denkleminin Lübnan'ın egemenliği ve bağımsızlığının tek garantörü olduğunu kanıtlamak için savaştığı vurgulanıyor. Herhangi bir geri adımın, ezici bir İsrail zaferi anlamına geleceği ve bunun kabul edilemez olduğu aktarılıyor.

En olası senaryo: İran'ın yeni bir savaş turuna ihtiyacı

Bu çıkmazda, korkunç ancak gerçekçi bir senaryonun gündeme geldiği belirtiliyor: Uzun süren yıpratma savaşını sonlandırmak için İran'ın yeni bir savaş turuna ihtiyaç duyması.

Tahran yönetiminin, askeri bir sonuç olmadan müzakerelerin devam etmesinin Washington ve Tel Aviv'in zaman kazanma ve güçlerini yeniden inşa etme gündemine hizmet ettiği sonucuna varabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle İran'ın, Batı Asya'daki güç dengelerini kendi lehine ve müttefikleri lehine kökten değiştirecek, geri dönüşü olmayan yeni bir gerçeklik yaratmak amacıyla büyük bir tırmanışa gitmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

Bu yeni turun daha şiddetli olabileceği ve daha önce hedef alınmamış Körfez ülkelerindeki kritik altyapıların, hatta vekil güçler aracılığıyla Avrupa'daki hedeflerin dahi vurulabileceği aktarılıyor. Hedefin, Washington ve müttefiklerini yeni bir gerçekliğe boyun eğmeye zorlamak olduğu belirtiliyor: Amerikan hegemonyasının gerilediği, İsrail'in rolünün "bölgesel bir güç" olarak yeniden tanımlandığı çok kutuplu bir bölgesel düzen.

Zıt görüş ve tutarsızlığı

Batılı diplomatik kaynakların, İslamabad müzakerelerine "temkinli iyimserlikle" yaklaştığı ve tarafların ateşkesi kalıcı bir barışa dönüştürmek için samimi çaba gösterdiğini öne sürdüğü aktarılıyor. Ancak bu iyimserliğin, sahadaki somut gerçekliklerle -devam eden hava saldırıları, tahliye emirleri, sivillerin ölümü ve tarafların birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlaması- ciddi bir tezat oluşturduğu gözlemleniyor. Ayrıca, ABD'nin bir yandan müzakereleri desteklerken diğer yandan bölgedeki askeri varlığını ve İsrail'e verdiği desteği sürdürmesinin, Washington'un gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerini derinleştirdiği ifade ediliyor.