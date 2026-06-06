İran'dan Amerikan gemilerine uyarı atışı: Destroyer geri çekildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ordusu deniz kuvvetlerinin, Umman Denizi'nde ABD donanmasına ait savaş gemilerine yönelik uyarı atışı gerçekleştirdiği açıklandı. Tesnim haber ajansının aktardığına göre, İran deniz kuvvetlerinin, "ABD terörist ordusunun deniz haydutluğu ve tacizleri ile ticari ve petrol tankeri gemilerini kaçırma girişimleriyle mücadele operasyonları" çerçevesinde bu adımı attığı belirtiliyor.

Operasyonda Kadir füzeleri ve yeni nesil "Şehid Dana" saldırı İHA'ları ile uyarı atışları yapıldığı kaydediliyor. Bu atışların ardından, DDG-103 ve DDG-87 kimlikli muhriplerin Umman Denizi'nden ayrılarak Hint Okyanusu'na doğru hareket ettiği ifade ediliyor.

George W. Bush görev grubuna bağlı gemiler bölgeden ayrıldı

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, söz konusu ABD savaş gemilerinin, George W. Bush uçak gemisi görev grubu kapsamında bölgede bulunduğu ve bu gemilerin deniz ticaretinde düzensizlik çıkardığı iddia ediliyor. Ayrıca, Tripoli amfibi hücum gemisine ait bir deniz taarruz helikopterinin de Umman Denizi'ni terk etmek zorunda kaldığı aktarılıyor.

Gözlemciler, ABD donanmasının bölgedeki varlığının geleneksel olarak "deniz ticaretinin güvenliğini sağlama" söylemiyle meşrulaştırıldığını, ancak son dönemde İran tarafından bu varlığın "taciz ve düzensizlik" olarak nitelendirildiğini belirtiyor. Bölgedeki deniz güvenliği mimarisine ilişkin farklı algıların, taraflar arasında giderek derinleşen bir güvensizlik yarattığı değerlendiriliyor.

"Daha uzun menzilli füzeler kullanılabilir" uyarısı

İran ordusu Deniz Kuvvetleri Operasyon Komuta ve Kontrol Merkezi'nin yaptığı açıklamada, düşman gemilerin kullanılan füzelerin menzilinden uzaklaştığı ancak ihtiyaç duyulması halinde daha uzun menzilli füzelerin de devreye sokulabileceğinin vurgulandığı aktarılıyor. Açıklamada ayrıca, ABD-İsrail ortaklığının "deniz haydutluğu ve şerrinden" vazgeçmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Batılı askeri kaynakların, ABD donanmasının bölgedeki varlığını uluslararası sularda "serbest geçiş hakkı" ve "deniz ticaret yollarının güvenliği" ile temellendirdiği, İran'ın ise bu varlığı kendi egemenlik alanına yönelik bir tehdit olarak algıladığı ifade ediliyor. Bu karşılıklı algı farkının, bölgede daha önce de benzer uyarı atışları ve gerginliklere yol açtığı hatırlatılıyor.

Ancak eleştirmenler, ABD'nin dünyanın farklı bölgelerinde kendi ticari çıkarlarını korumak için askeri güç kullanımını meşru görürken, diğer devletlerin benzer adımlarını "tehdit" veya "taciz" olarak nitelendirmesini, uluslararası hukukun seçici bir şekilde yorumlanması olarak değerlendiriyor. Bu durumun, özellikle Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi gibi stratejik su yollarında hakimiyet kurma mücadelesini daha da karmaşık hale getirdiği belirtiliyor.