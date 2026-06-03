ABD Başkanı Trump'tan Siyonizm itiradı: Ben olmasaydım İsrail bugün var olmazdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, “Pod Force One” adlı podcast programına verdiği röportajda Orta Doğu siyasetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, kendi başkanlığı döneminde ABD’nin İran’a karşı uyguladığı “maksimum baskı” politikası ve stratejik önlemler sayesinde İsrail’in bugün bir devlet olarak varlığını sürdürebildiğini öne sürdü.

Trump’ın röportajda kullandığı ifadelere göre, “Açık konuşmak gerekirse, eğer ben olmasaydım İsrail bugün var olmazdı. İsrail’in şu an bir devlet olarak hayatta kalması tamamen benim başkanlığım döneminde attığımız adımların bir sonucudur.” Bu iddiasını, Washington’ın Tahran yönetimine karşı uyguladığı yaptırımların İran’ın İsrail’e yönelik topyekün bir saldırı başlatmasını engellediği gerekçesine dayandırdığı belirtiliyor.

İsrail Başbakanlığı iması

Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden birinin ise Trump’ın gelecekteki siyasi kariyerine ilişkin imaları olduğu kaydediliyor. Trump’ın, mevcut görev süresinin sona ermesinin ardından, Mayıs ayında İsrail Başbakanı olmayı deneyebileceğinin sinyallerini verdiği aktarılıyor.

Eleştirmenler, bu açıklamayı ABD’li bir siyasetçinin bir başka ülkenin başbakanlığına aday olabileceğini ima etmesinin uluslararası hukuk ve egemenlik açısından sıra dışı olduğunu belirtiyor. Bu tür bir söylemin, ABD’nin İsrail üzerindeki vesayet ilişkisini gözler önüne serdiği ve “İsrail’in aslında Washington’a bağlı bir yapı olduğu” algısını pekiştirdiği değerlendiriliyor.

“Kurtarıcı” söyleminin perde arkası

Analistler, Trump’ın bu söylemlerini daha önce de benzer şekilde “Kudüs’ü tanıdım”, “Golan Tepeleri’ni ilhak ettirdim” gibi ifadelerle sürdürdüğünü hatırlatıyor. Trump’ın “İsrail’i kurtaran lider” imajı inşa etme çabasının, aslında bölgedeki emperyalist angajmanlarını meşrulaştırma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Trump’ın bahsettiği İran yaptırımlarının ise bölgede gerginliği tırmandırdığı ve İran halkı üzerinde ağır ekonomik sonuçlar doğurduğu kaydediliyor. Gözlemciler, Trump’ın “İsrail’i korudum” iddiasının özünde, İran’ı hedef alan bir savaş çığırtkanlığını ve İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarını meşrulaştırma çabasını barındırdığını belirtiyor.

Washington ve Tel Aviv kulislerinde yankı

Trump’ın bu açıklamalarının hem Washington hem de Tel Aviv kulislerinde uzun süre tartışılacağı öngörülüyor. İsrail’deki bazı siyasi çevrelerin, Trump’ın “İsrail’i ben var ettim” söylemini rahatsız edici bulabileceği, zira bunun İsrail’in kendi milli mücadelesini ve bağımsızlık hikayesini görmezden geldiği belirtiliyor.

Öte yandan, Trump’ın İsrail başbakanlığı imasının ciddiye alınması gereken bir durum olmadığı, ancak bu tür söylemlerin bile ABD-İsrail ilişkilerindeki eşitsiz güç dengesini gösterdiği için önemli olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, bir ABD başkanının “İsrail’i kurtaran” ve hatta “İsrail’in başbakanı olmaya aday” bir figür gibi konuşmasının, aslında sömürgeci bir zihniyetin tezahürü olduğunu ifade ediyor.