Suudi Arabistan BAE'yi Yemen'den Siliyor: Direniş Cephesi Genişliyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen'in tozlu yollarında Suudi Arabistan harekete geçti, BAE'nin gölgesini silmeye ant içti. Riyad yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğudaki vekil gücü Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK) tasfiye için kapsamlı operasyon başlattı. Vatan Kalkanı birlikleri, Aden'den başlayarak kritik bölgeleri ele geçirirken, siyasi manevralarla GGK liderlerini köşeye sıkıştırdı – örgüt içinden firarlar başladı.

El-Ahbar gazetesi yazarı Lokman Abdullah'ın analizine göre, Suudi stratejisi net: BAE varlığını "ehlileştirmek" ve Yemen'i parçalayan ayrılıkçı projeleri bitirmek. Riyad, "Ulusal güvenliğimiz için adım atmazsak, Körfez düşer" diyerek gerekçelendirdi. Sahada askeri üstünlük sağlanırken, diplomatik baskılar GGK'yı izole etti – bazı liderler Suudi'ye sığındı.

Ocak 2026'da bu hamle, Yemen direnişini rahatlattı; Husilerle dolaylı koordinasyon sinyalleri geliyor. BAE'nin Abu Dabi'deki sessizliği, Riyad'ın üstünlüğünü tescilliyor. Yemen halkı, "Birlik zamanı; işgalciler defolun" sloganıyla sokaklara döküldü. Körfez'de güç dengesi değişiyor, direniş zaferi kapıda!