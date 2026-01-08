GGK Lideri El-Gayti: Suudi Görüşmesi Verimli, Direniş Birlikte Güçlenecek!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen'in çetin savaşından umut ışıkları yükseliyor. Güney Geçiş Konseyi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed el-Gayti, Riyad'ın Büyükelçisi Muhammed el-Cabir ile gizli bir zirve yaptı ve ortaya çıkan tabloyu "verimli" olarak damgaladı. Gayti, "Bu temas, Yemen'in birliğini ve işgalcilere karşı direnişimizi pekiştirecek" diyerek, taraftarlarını rahatlattı.

Görüşme, Suudi Arabistan'ın BAE destekli ayrılıkçılara yönelik son hamlelerinin gölgesinde gerçekleşti. El-Gayti, detay vermese de, kaynaklar güvenlik koordinasyonu ve ortak cephe kurma konularının masada olduğunu söylüyor. Riyad'ın Vatan Kalkanı güçleri sahayı domine ederken, GGK bu ittifaka ayak uydurmak zorunda kaldı – firarlar ve çözülmeler sonrası "ehven-i şer" tercihi.

2026 başlarında Yemen sahası değişiyor; el-Gayti'nin açıklaması, Husilerle dolaylı uzlaşıyı hızlandırabilir. Halk, "Bölünme bitti, direniş başlasın" diye sesleniyor. Suudi elçisi sessiz kalsa da, Riyad'ın Yemen'i toparlama stratejisi meyve veriyor. Körfez rüzgarı direniş yelkenlerini şişiriyor!