Beyrut’ta Kritik Temaslar: Arakçi İsrail Tehditlerini Masaya Taşıdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu’da hızla değişen güvenlik dengeleri ve İsrail’in artan saldırgan politikalarını değerlendirmek amacıyla Beyrut’a gitti. Ziyaretin, özellikle Filistin sahasında ve Lübnan sınır hattında yaşanan son gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.

Diplomatik kaynaklara göre Arakçi, Beyrut temasları kapsamında Lübnanlı üst düzey yetkililer ve direniş cephesinin siyasi temsilcileriyle bir araya gelerek bölgesel güvenlik, caydırıcılık dengesi ve İsrail’in olası yeni hamlelerini masaya yatıracak. Görüşmelerde, İsrail’in Gazze’den Lübnan sınırına kadar uzanan saldırı zincirinin bölgeyi topyekûn bir istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığı vurgulanıyor.

İran medyasında yer alan değerlendirmelerde, Arakçi’nin ziyaretinin sıradan bir diplomatik temasın ötesinde anlam taşıdığına işaret ediliyor. Buna göre Tahran, İsrail’in askeri ve psikolojik baskılarını artırdığı bu dönemde, direniş hattıyla siyasi ve stratejik eşgüdümü derinleştirmeyi hedefliyor.

Ziyaret kapsamında ele alınması beklenen başlıklardan biri de İsrail’in Lübnan’a yönelik tehdit dili ve sınır ihlalleri. Bölgedeki gözlemcilere göre, Beyrut’taki temaslar, olası senaryolara karşı ortak duruşun netleştirilmesi açısından kritik önemde.

Direniş çevreleri, İran’ın bu diplomatik adımını sahadaki dengeyi korumaya yönelik kararlı bir mesaj olarak değerlendirirken, İsrail’in bölgede tek taraflı güç dayatmalarının karşılıksız kalmayacağı vurgulanıyor. Arakçi’nin temaslarının ardından verilecek mesajların, önümüzdeki günlerde bölgesel denklemi doğrudan etkilemesi bekleniyor.