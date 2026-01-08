Ziad Rahbani’nin Mirası Beyrut’ta Yaşıyor: Kültür, Arşiv Ve Direniş Aynı Zeminde Buluşuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’nun en özgün sanatçılarından biri olarak kabul edilen Ziad Rahbani’nin doğum yıldönümü, Beyrut’ta anlamlı bir kültürel buluşmaya sahne oluyor. Mülteka’nın ev sahipliğinde düzenlenen tek günlük özel sergi ve söyleşi programı, Rahbani’nin müzik, tiyatro ve politik duruşla örülü çok katmanlı mirasını günümüz bağlamında yeniden ele alıyor.

Etkinlik kapsamında sergilenen arşiv materyalleri, el yazmaları, ses kayıtları ve nadir belgeler, yalnızca bir sanatçının üretim sürecini değil, aynı zamanda Lübnan’ın çatışmalar, toplumsal kırılmalar ve direnişle şekillenen tarihini de görünür kılıyor. Organizatörler, arşivleme ve koleksiyonculuğu bu yönüyle pasif bir koruma faaliyeti değil, kültürel belleği savunmanın aktif bir biçimi olarak tanımlıyor.

Söyleşi bölümünde ise Rahbani’nin eserlerinde öne çıkan sınıfsal eleştiri, emperyalizme karşı duruş ve halktan yana dilin bugünkü karşılığı tartışmaya açılacak. Katılımcı konuşmacıların, sanatın baskı dönemlerinde nasıl bir direnç alanı yarattığına odaklanması bekleniyor.

Kültür çevreleri, bu tür etkinliklerin yalnızca nostaljik bir anma niteliği taşımadığını, aksine bölgenin hafızasını silmeye yönelik girişimlere karşı güçlü bir hatırlatma işlevi gördüğünü vurguluyor. Ziad Rahbani’nin üretimi, bu yönüyle hâlâ yaşayan ve güncel bir direniş dili olarak değerlendiriliyor.

Mülteka’daki bu özel buluşma, sanatın politikadan koparılamayacağını bir kez daha hatırlatırken, kültürel belleğin korunmasının da sahadaki direniş kadar hayati olduğu mesajını veriyor.