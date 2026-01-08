İsrail’in Güvenlik Mitine İçerden İtiraf: Direnişin Yenilenme Gücü Hafife Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’te kaleme aldığı yazıyla dikkat çeken emekli Tümgeneral Yitzak Brik, Tel Aviv’in güvenlik politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Brik’e göre, İsrail askeri ve siyasi karar alıcıları, Hizbullah ve Hamas gibi direniş hareketlerinin toparlanma, uyum sağlama ve yeniden yapılanma kabiliyetini bilinçli ya da bilinçsiz biçimde küçümsüyor.

Brik yazısında, İsrail ordusunun son yıllarda “geçici taktik başarıları” stratejik zafer olarak sunma eğiliminde olduğunu vurgularken, bu yaklaşımın ciddi bir körlüğe yol açtığını savunuyor. Direniş hareketlerinin yalnızca askeri değil, toplumsal ve örgütsel bir zemine dayandığını hatırlatan Brik, bu yapıların baskı altında zayıflamak yerine çoğu zaman daha esnek ve etkili hale geldiğine dikkat çekiyor.

İsrailli generalin değerlendirmeleri, özellikle Gazze ve Lübnan cephelerinde yaşanan son gelişmelerle birlikte okunuyor. Sahadaki tabloya bakıldığında, ağır saldırılara rağmen direnişin komuta-kontrol kabiliyetini koruduğu ve yeni koşullara hızla uyum sağladığı yönündeki tespitler, İsrail içinden gelen bu eleştiriyi daha da anlamlı kılıyor.

Direniş çevreleri, Brik’in açıklamalarını Tel Aviv’de uzun süredir bastırılmaya çalışılan bir gerçeğin itirafı olarak yorumluyor. Buna göre, askeri teknolojiye ve ateş gücüne dayalı üstünlük algısı, halk desteği ve ideolojik motivasyonla beslenen direniş dinamiklerini açıklamakta yetersiz kalıyor.

Uzmanlara göre, İsrail’in bu stratejik yanılgıyı sürdürmesi, ilerleyen dönemde daha maliyetli sonuçlar doğurabilir. Brik’in yazısı ise, yalnızca bir uyarı değil, aynı zamanda İsrail güvenlik aklının içine düştüğü çıkmazın açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.