Bağdat’ta Denge Arayışı: Şii Koordinasyon Çerçevesi Yeni Başbakan İçin Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ta hükümet kurma süreci, iç dengelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de etkisiyle kritik bir aşamaya girmiş durumda. Şii Gruplar Koordinasyon Çerçevesi bünyesinde yürütülen görüşmelerde, yeni başbakanlık için Muhammed Sudani, Nuri Maliki ve Haydar İbadi isimleri etrafında yoğun bir siyasi müzakere trafiği yaşanıyor.

Siyasi kaynaklara göre, Sudani ismi uzlaşıya en yakın seçeneklerden biri olarak öne çıkarken, Maliki ve İbadi’nin sahip olduğu siyasi ağırlık ve taban desteği süreci çok aktörlü bir pazarlığa dönüştürüyor. Görüşmelerde, yalnızca isimler değil, kurulacak hükümetin programı, direniş gruplarıyla ilişkiler ve dış baskılara karşı izlenecek tutum da masaya yatırılıyor.

Koordinasyon Çerçevesi içindeki bazı aktörler, geniş tabanlı bir uzlaşının sağlanamaması durumunda alternatif adayların da gündeme gelebileceğini dile getiriyor. Bu çerçevede technokrat ağırlıklı bir kabine ya da geçiş hükümeti senaryoları da kulislerde konuşuluyor. Ancak direniş yanlısı çevreler, Irak’ın mevcut koşullarında zayıf ve dış etkilere açık bir hükümet modeline karşı uyarıda bulunuyor.

Bağdat’taki siyasi gözlemcilere göre, başbakanlık süreci yalnızca iç siyasi dengeyle sınırlı değil. ABD’nin ve bölgesel aktörlerin dolaylı müdahaleleri, Şii blok içindeki hesapları daha da hassas hale getiriyor. Bu nedenle Koordinasyon Çerçevesi, hem iç uyumu korumayı hem de Irak’ın egemenlik çizgisini güçlendirecek bir isim üzerinde mutabakat sağlamayı hedefliyor.

Önümüzdeki günlerde temasların daha da yoğunlaşması beklenirken, yeni başbakanın kim olacağı kadar, kurulacak hükümetin direniş ekseniyle ilişkileri ve Irak’ın bağımsız siyaset hattını ne ölçüde savunacağı da sürecin belirleyici başlıkları arasında yer alıyor.