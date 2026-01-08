Lübnan’da Şii Kurumundan Net Mesaj: İnançlara Yönelik Hedef Almalara Sessiz Kalmayacağız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da son dönemde artan mezhep merkezli tartışmalar ve medya dili, Yüksek İslam Şii Konseyi’ni harekete geçirdi. Konsey tarafından yayımlanan açıklamada, Şii mezhebine, inançlarına ve dini otoritelerine yönelik saldırgan söylemlerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu yaklaşımın ülkeyi yeni bir iç gerilim hattına sürükleme riski taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle bazı siyasi aktörler ve medya organları tarafından bilinçli biçimde dolaşıma sokulan ifadelerin, eleştiri sınırlarını aştığı ve doğrudan mezhebi hedef almaya dönüştüğü vurgulandı. Konsey, bu tür söylemlerin Lübnan’ın hassas toplumsal dokusuna zarar verdiğine dikkat çekerek, dini mercilerin itibarsızlaştırılmasının ülke istikrarını zayıflatmayı amaçladığını kaydetti.

Yüksek İslam Şii Konseyi, Şii toplumunun Lübnan’ın bağımsızlığına, iç barışına ve direniş çizgisine verdiği desteğin tarihsel bir gerçek olduğunun altını çizdi. Açıklamada, mezhebi kimliğin siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesinin, dış müdahalelere alan açtığı uyarısında bulunuldu.

Direniş çevreleri, Konseyin bu çıkışını yalnızca bir savunma refleksi değil, aynı zamanda mezhepler arası fitne üretmeye yönelik planlara karşı net bir duruş olarak değerlendiriyor. Yapılan yorumlarda, Lübnan’da direnişi zayıflatmayı hedefleyen çevrelerin, mezhebi ayrışmayı derinleştirme stratejisine başvurduğu ifade ediliyor.

Konsey açıklamasının sonunda, tüm siyasi aktörler ve medya kuruluşları sorumlu bir dil kullanmaya davet edilirken, Şii toplumunun inançlarına ve dini mercilerine yönelik her türlü hedef almanın karşılıksız kalmayacağı mesajı verildi. Bu çıkışın, önümüzdeki dönemde Lübnan’daki siyasi ve medya tartışmalarında yeni bir eşik oluşturması bekleniyor.