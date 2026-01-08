Direniş yanlısı çevreler, Recci’nin yaklaşımını hem gerçeklerden kopuk hem de Hizbullah’a yönelik açık bir politik mesaj olarak yorumladı. Uzmanlar, Lübnan’daki ekonomik ve altyapı sorunlarının siyasi manipülasyonla Hizbullah’ı hedef almak için kullanıldığını belirtiyor.

Yeniden imar çalışmalarına dair sahadaki gözlemler, projelerin sınırlı bütçe ve lojistik sıkıntılara rağmen ilerlemekte olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşın Recci’nin açıklamaları, direniş ekseniyle ilişkili bölgelerdeki inşa ve kalkınma projelerinin engellenmeye çalışıldığı algısını güçlendirdi.

Siyasi analistler, Bakan’ın sözlerinin yalnızca Lübnan iç siyasetinde değil, bölgesel aktörlerin etkisi altındaki dış politika tartışmalarında da yankı bulduğunu belirtiyor. Direniş yanlıları, bu açıklamaları ülke kaynaklarının bağımsız kalkınma hedeflerinden uzaklaştırılmaya çalışılan bir girişim olarak değerlendiriyor.

Lübnan’da yeniden imar süreci, Bakan Recci’nin sözleriyle birlikte, artık sadece bir altyapı meselesi değil; direniş eksenine karşı yürütülen diplomatik ve medya odaklı bir stratejik mücadele zemini olarak okunuyor. Önümüzdeki dönemde projelerin hangi ölçüde sahada uygulanabileceği, siyasi ve güvenlik dengeleriyle doğrudan bağlantılı olacak.