Kamala Harris’ten Trump’a Dış Politika Eleştirisi: “Amerika’nın İtibarını Zedeledi”

21 Nisan 2026 - 17:31
News ID: 1804886
ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Michigan’da düzenlenen “Demokratik Kadınlar Komitesi Yıllık Miras Öğle Yemeği” etkinliğinde yaptığı konuşmada, Donald Trump yönetiminin dış politikasını ağır şekilde eleştirerek, bu dönemin ülkenin küresel itibarını ve diplomatik güvenilirliğini zayıflattığını söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Michigan eyaletinde düzenlenen yıllık “Demokratik Kadınlar Miras Öğle Yemeği” etkinliğinde konuşan Kamala Harris, dış politika eleştirilerini sert bir tonda dile getirdi. Harris, Trump yönetiminin uluslararası ilişkilerde izlediği yaklaşımın, Amerika’nın müttefikleriyle bağlarını zayıflattığını ve küresel liderlik konumunu tehlikeye attığını ifade etti.

“Dış politika yalnızca güç gösterisi değil, güven ve istikrar inşasıdır,” diyen Harris, Demokrat Parti’nin önümüzdeki dönemde daha çok diplomasiye ve uluslararası iş birliğine dayalı bir çizgi izlemesi gerektiğini vurguladı.

Eski başkan yardımcısı, konuşmasında kadın liderliğinin dış politika kararlarında daha fazla yer almasının, barış ve adalet odaklı bir dünya vizyonunu güçlendireceğini de söyledi.

Etkinlikte Harris’in sözleri, hem Demokrat Parti üyeleri hem de kadın politikacılar tarafından uzun süre alkışlandı.

