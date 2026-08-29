Devrim Muhafızları: ABD 'içeriden çökertme' projesini devreye soktu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) İstihbarat Teşkilatı, bugün yayımladığı kapsamlı bildiride, ülkenin içinde bulunduğu stratejik durumu değerlendirdi ve düşmanın izlediği yeni taktiklere ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı bildiri, Peygamber Efendimiz'in doğum günü kutlamaları ve tüm şehitlerin anılmasıyla başlarken, İran halkına doğrudan hitap eden kritik tespitler içeriyor.

ABD'nin başarısızlığı ve beş maddelik değerlendirme

Bildiride, ABD-İsrail ortak saldırılarına karşı 200 günlük direnişin ardından İran'ın stratejik durumuna ilişkin beş maddelik bir değerlendirme paylaşıldı:

İran, egemenliğini ve meşruiyetini koruma aşamasını başarıyla geride bıraktı. İran, ulusal dayanıklılığını güçlendirme ve istikrara kavuşturma aşamasındadır. İran'ın asimetrik kabiliyetleri korunmuştur; ABD, İran'a iradesini dayatma konusunda aciz kalmıştır. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği devam etmektedir.

İran artık yalnızca saldırılara yanıt vermekle kalmayıp, savaşın zamanı, mekânı ve maliyeti üzerinde stratejik inisiyatif kurma yönünde ilerlemektedir.

Düşmanın yeni stratejisi: "İçeriden çökertme"

Bildiride, ABD, İngiltere ve İsrail istihbarat servislerinin ortak değerlendirmelerine göre, düşmanın "askerî darbelerle rejim değişikliği" stratejisinde başarısız olduğu ve bu nedenle yeni bir yaklaşım geliştirdiği belirtildi.

Bu yeni yaklaşımın temel unsurları şöyle sıralandı:

Periyodik sınırlı saldırıların sürdürülmesi,

Kriz odaklarının aktif hale getirilmesi,

Psikolojik harbin yoğunlaştırılması,

Para ve finans piyasalarında dalgalanma yaratılması,

Güvenlik karşıtı operasyonların artırılması.

Düşmanın nihai hedefi olarak ise "direniş fikrinin teslimiyet fikrine dönüştürülmesi", "içsel savunma gücünün bağımlı savunmaya çevrilmesi" ve "devrimci yaklaşımın pasif bir yaklaşımla değiştirilmesi" gösterildi.

Mossad'ın gizli yapılanması tespit edildi

Bildiride, İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatının, İran içinde baskı oluşturacak gizli ve özel bir yapı kurma projesini hayata geçirdiği ve bu projenin IRGC istihbaratı tarafından tespit edilerek izlemeye alındığı duyuruldu. Bu yapının, ayrıştırıcı akımlarla bağlantı kurma, sabotaj operasyonları ve yerel yıkıcı unsurları kullanma araçlarına dayandığı belirtildi.

Düşmanın yedi eksenli bilişsel savaş planı

Bildiriye göre, düşman son 60 gündür ağırlıklı olarak bilişsel ve istihbarat savaşı araçlarıyla yürüttüğü planını şu yedi eksende yoğunlaştırıyor:

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliğindeki işlevini etkisizleştirme İran'ın bölgesel savaş senaryolarını engelleme Direniş ekseninin kabiliyetlerini sınırlı gösterme Deniz ablukası dayatma Toplumsal kutuplaşmayı ve anlaşmazlıkları büyütme İç zayıflıkları, eksiklikleri ve sınırlamaları büyüterek istismar etme Halkı sokak gösterilerine teşvik etme

Bildiride, düşmanın bu aşamadaki stratejik odağının "ulusal dayanıklılığı zayıflatmak" ve "korku ile belirsizlik üretmek" olduğu vurgulandı.

ABD'nin iç sorunları da masada

Bildiride ayrıca, düşmanın içinde bulunduğu zorluklara da dikkat çekildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta hedeflerine ulaşamaması, Trump yönetiminde 23'ten fazla askerî komutanın ve düzinelerce siyasi ve istihbarat yetkilisinin görevden alınması veya ihraç edilmesi, Trump'ın popülaritesindeki ciddi düşüş, İsrail'e yönelik siyasi destekteki tereddütler ve ABD ordusunun İran'a karşı taarruz ve savunma kabiliyetindeki kısıtlılıklar, Washington'un içinde bulunduğu zorluklar olarak sıralandı.

IRGC İstihbaratı'ndan dört maddelik karşılık

Bildirinin son bölümünde, IRGC İstihbaratı'nın bu gelişmeler karşısında hayata geçireceği dört ana hedef açıklandı:

Düşmana karşı "denklem değiştirici" darbeler için askerî alanda istihbarat hakimiyetini ve hazırlığı sürdürmek, Ülkede huzur, dayanışma ve ulusal birliği bozucu her türlü girişime karşı rehberlik ve mücadele, Düşman istihbarat servislerinin sınır içi ve sınır ötesi güvenlik karşıtı planlarını engellemek, "Yeni Deaş" unsurlarına ve terör örgütlerinin işbirliği ağlarına karşı uyanıklığı korumak.

"İran güçlü" vurgusu

Bildiri, şehitlerin kanının intikamı konusunda kararlılık vurgusuyla sona erdi. "İmamımız Ayetullah Hamanei'nin liderliğinde, son damla kanımıza kadar şehit imamın en önemli mirası olan 'Güçlü İran'ın savunucusu olarak kalacağız" ifadelerine yer verildi.