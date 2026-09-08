Haaretz İfşa Etti: 7 Ekim’den 1,5 Hafta Önce MBZ Netanyahu’yu 45 Dakika Boyunca Aradı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırının ardından çok sayıda soru işaretiyle yüzleşen İsrail’de, saldırı öncesi döneme dair yeni ifşaatlar gündemi sarsmaya devam ediyor. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid (MBZ), saldırıdan yaklaşık bir buçuk hafta önce, Netanyahu’yu telefonla arayarak 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

Haberde, MBZ’nin bu kritik dönemde Abu Dabi’deki başkanlık sarayından kişisel olarak telefonu kaldırdığı ve Netanyahu ile uzun bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Görüşmenin tam içeriği resmi kaynaklardan doğrulanmamış olsa da, İsrail ve bölgesel medyada yer alan yorumlar, MBZ’nin görüşmede bölgesel gerilimi yükselten gelişmeler ve olası bir çatışma riski konusunda Netanyahu’ya sert ve açık bir uyarıda bulunduğu yönünde yoğunlaşıyor.

Haaretz’e göre, 7 Ekim’in hemen öncesindeki dönemde İsrail istihbarat ve güvenlik birimleri, Hamas’ın Gazze’den saldırı hazırlığında olduğuna dair birden fazla uyarı almıştı. Ancak Netanyahu yönetimi, bu uyarıları siyasi tercihleri ve Gazze’deki statükoyu koruma stratejisi nedeniyle yeterince ciddiye almadı. MBZ’nin tel öncesi dönemde İsrail’deki istihbarat zafiyetini örtme çabalarını zayıflatabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Görüşmenin açığa çıkması, İsrail’de saldırı öncesi dönemde hükümetin istihbarat uyarılarını görmezden gelme konusundaki eleştirileri güçlendirirken, Netanyahu’nun saldırının gerçekleştiği gün sabah saatlerinde uyarılara rağmen kişisel güvenlik ve komuta zincirinde zafiyet var mı sorusuna verdiği cevaplar da yeniden sorgulanıyor.

Bölgesel diplomasi çevrelerinde, MBZ’nin 7 Ekim öncesi Netanyahu ile kurduğu bu doğrudan telefon trafiğinin, İsrail-BAE ilişkilerinin altında yatan güven krizinin bir göstergesi olarak okunması gerektiği vurgulanıyor. Abu Dabi’nin, Tel Aviv yönetiminin bölgesel istikrarı tehdit eden politikalarına yönelik mesajlarının giderek daha açık ve doğrudan bir dile büründüğü bir dönemde, Haaretz’in ifşa ettiği bu görüşme, iki ülke ilişkilerinde yeni bir kırılma noktası mı yoksa kriz yönetimi çabası mı, tartışmaları önümüzdeki dönemde de sürecek.