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Abu Dabi’de Gizli Temas İddiası: Saddam Hafter ile Netanyahu Arasında Libya Pazarlığı

29 Eylül 2026 - 16:40
News ID: 1871693
Abu Dabi’de Gizli Temas İddiası: Saddam Hafter ile Netanyahu Arasında Libya Pazarlığı

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in oğlu Saddam Hafter’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin hemen ardından aynı havalimanına iniş yapması dikkat çekti. İkilinin Abu Dabi’de Libya’daki siyasi dengeler ve nüfuz arayışları doğrultusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel diplomaside hareketli saatlerin yaşandığı Birleşik Arap Emirlikleri, dikkat çekici bir iddiayla yeniden gündeme geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Abu Dabi’ye gerçekleştirdiği resmî ziyaretin hemen akabinde, Halife Hafter’in oğlu ve Libya Ulusal Ordusu’nun kilit isimlerinden Saddam Hafter’i taşıyan uçağın aynı havalimanına inmesi, perde arkasında gizli bir temasın yürütüldüğü iddialarını güçlendirdi.

Bölge basınında yer alan haberlere ve diplomatik kaynaklara dayandırılan iddialara göre, iki ismin aynı zaman diliminde Abu Dabi’de bulunması tesadüf olarak nitelendirilmiyor. Görüşmenin ana gündem maddesini, Hafter ailesinin Libya’daki siyasi ve askerî hedeflerine İsrail kanadından sağlanabilecek örtülü desteğin oluşturduğu belirtiliyor. Tel Aviv yönetiminin de Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasındaki jeopolitik çıkarları doğrultusunda Libya’daki doğu yönetimiyle gayriresmî kanalları açık tutmak istediği değerlendiriliyor.

Saddam Hafter’in, babasının ardından Libya’nın doğusundaki askerî ve siyasi yapının fiilî yöneticisi konumuna yükselmesi, bu temasın önemini daha da artırıyor. Taraflardan konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, söz konusu iddianın Libya’daki mevcut kırılgan siyasi dengeleri ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen uzlaşı süreçlerini nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.

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