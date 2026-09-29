Abu Dabi’de Gizli Temas İddiası: Saddam Hafter ile Netanyahu Arasında Libya Pazarlığı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel diplomaside hareketli saatlerin yaşandığı Birleşik Arap Emirlikleri, dikkat çekici bir iddiayla yeniden gündeme geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Abu Dabi’ye gerçekleştirdiği resmî ziyaretin hemen akabinde, Halife Hafter’in oğlu ve Libya Ulusal Ordusu’nun kilit isimlerinden Saddam Hafter’i taşıyan uçağın aynı havalimanına inmesi, perde arkasında gizli bir temasın yürütüldüğü iddialarını güçlendirdi.
29 Eylül 2026 - 16:40
News ID: 1871693
Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in oğlu Saddam Hafter’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin hemen ardından aynı havalimanına iniş yapması dikkat çekti. İkilinin Abu Dabi’de Libya’daki siyasi dengeler ve nüfuz arayışları doğrultusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
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