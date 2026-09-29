Abu Dabi’de Gizli Temas İddiası: Saddam Hafter ile Netanyahu Arasında Libya Pazarlığı

Bölge basınında yer alan haberlere ve diplomatik kaynaklara dayandırılan iddialara göre, iki ismin aynı zaman diliminde Abu Dabi’de bulunması tesadüf olarak nitelendirilmiyor. Görüşmenin ana gündem maddesini, Hafter ailesinin Libya’daki siyasi ve askerî hedeflerine İsrail kanadından sağlanabilecek örtülü desteğin oluşturduğu belirtiliyor. Tel Aviv yönetiminin de Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasındaki jeopolitik çıkarları doğrultusunda Libya’daki doğu yönetimiyle gayriresmî kanalları açık tutmak istediği değerlendiriliyor.

Saddam Hafter’in, babasının ardından Libya’nın doğusundaki askerî ve siyasi yapının fiilî yöneticisi konumuna yükselmesi, bu temasın önemini daha da artırıyor. Taraflardan konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, söz konusu iddianın Libya’daki mevcut kırılgan siyasi dengeleri ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen uzlaşı süreçlerini nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.