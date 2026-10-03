Washington Post: ABD, Batı Asya'ya 3 uçak gemisi gönderebilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın Washington Post gazetesinin internet sitesine dayandırdığı habere göre, ABD’li yetkililer perşembe günü, ülke ordusunun önümüzdeki haftalarda Orta Doğu’daki deniz kuvvetleri varlığını olası olarak artırmayı planladığını açıkladı.

Bu yetkililer, söz konusu adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçimlerden sonra İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatma seçeneğini değerlendirmesi nedeniyle gündeme geldiğini iddia etti.

Adı geçen yetkililer, iddialarını sürdürerek planlamanın, başkana ve savaşın denetiminden sorumlu komutanlara daha fazla esneklik sağlamayı amaçladığını ve Kasım ayında bölgeye en fazla üç uçak gemisi ile refakat gemilerinin kaydırılmasına odaklandığını ekledi.

ABD’nin askeri hareketliliğini açıklamak için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan bu yetkililer, uçak gemisi savaş gruplarının toplamda yaklaşık 20 bin personel, en fazla 150 savaş uçağı ve füze ateşleme ile füze saldırılarına karşı koyma kabiliyetine sahip çok sayıda muhrip içereceğini belirtti.

ABD’li yetkililer daha önce ülkelerinin Orta Doğu’da yaklaşık 50 bin askeri personelinin konuşlu olduğunu açıklamıştı.