Ensarullah’tan Riyad’a sert uyarı: “Petrol başkenti olan yangın çıkarmaz”

News ID: 1873620

Ensarullah Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed, Suudi Arabistan’a yönelik sert uyarısında, “Başkenti petrol olan, başkalarının başkentinde yangın çıkarmaz” diyerek Riyad’a saldırıların yakın olduğunu duyurdu. Bu açıklama, Suudi savaş uçaklarının Sana’a’yı birçok kez bombalamasının ardından geldi. Reuters, Riyad’daki Aramco tesisleri yakınından yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini bildirdi.