Ensarullah’tan Riyad’a sert uyarı: “Petrol başkenti olan yangın çıkarmaz”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed, Suudi rejimine sert bir uyarıda bulunarak Riyad’a yönelik saldırıların yakın olduğunu bildirdi.
Suudi savaş uçaklarının Sana’a’ya düzenlediği ağır saldırıların ardından konuşan el-Esed, “başkent başkente karşı” denkleminin uygulanacağını ve Suudi Arabistan’ın başkentine saldırıların hazırlandığını açıkladı.
El-Esed, “Başkenti petrol olan, başkalarının başkentinde yangın çıkarmaz.” ifadesini kullandı.
Bu açıklama, son saatlerde Suudi savaş uçaklarının Yemen’in başkenti Sana’a’yı birçok kez bombalamasının ardından geldi.
Öte yandan Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayanarak Riyad’daki Aramco şirketine ait tesislerden birinin yakınından büyük bir duman ve alev kütlesinin yükseldiğini bildirdi.
Uydu görüntüleri ile sosyal medyada ve bölge medyasında paylaşılan videolar, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Aramco tesisleri sahasından yangın çıktığını ve yoğun duman yükseldiğini gösteriyor.
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