Taiz’de Stratejik Zafer: Mutran Dağı Ensarullah Kontrolüne Geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen iç savaşının en çetin cephelerinden biri olan Taiz vilayetinde, sahadaki dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Askeri kaynakların aktardığına göre, el-Muvasıt ilçesindeki Mutran Dağı, yürütülen yoğun operasyonel faaliyetlerin ardından ele geçirildi. Dağın stratejik konumu itibarıyla bölgedeki savunma hatlarını domine etmesi, operasyonun askeri önemini bir kat daha artırıyor.

Operasyonun saha detaylarına ilişkin bilgi veren askeri kaynak, Mutran Dağı’nın “temizlenmesinin” ardından bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde ciddi bir askeri envanterin ele geçirildiğini belirtti. Ele geçirilen ekipmanlar arasında; zırhlı askeri araçlar, ağır makineli tüfekler, hafif silahlar ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu kaydedildi. Bu denli büyük miktarda teçhizatın ele geçirilmesi, bölgedeki karşıt unsurların lojistik kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığının ve mevzilerin hazırlıksız yakalandığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Askeri analistler, Mutran Dağı’nın coğrafi hakimiyetinin el-Muvasıt ilçesindeki ana ikmal ve geçiş yollarını doğrudan kontrol altında tuttuğuna dikkat çekiyor. Dağın kontrol edilmesi, bölgedeki hareket kabiliyetini doğrudan artırırken, aynı zamanda diğer tarafa yönelik lojistik destek akışını da kesintiye uğratıyor. Taiz vilayeti, Yemen genelindeki çatışmaların düğüm noktası konumunda olduğundan, bu tür saha kazanımları hem askeri hem de psikolojik üstünlük sağlama noktasında kritik rol oynuyor.

Bölge kaynakları, operasyon sonrası bölgede güvenliğin tesis edildiğini ve savunma hatlarının güçlendirilerek olası karşı saldırılara karşı tedbirlerin alındığını bildiriyor. Taiz hattındaki bu gelişme, Yemen’deki askeri tansiyonun önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor.